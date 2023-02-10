Масований обстріл України: Румунія спростовує проліт "Калібра" над своєю територією

В офіційній заяві оборонного відомства йдеться, що російська ракета пролетіла за 35 кілометрів на північний схід від кордону Румунії та увійшла в повітряний простір України.

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Росія 10 лютого здійснила запуск крилатих ракет із акваторії Чорного моря для завдання удару по Україні. За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ракета перетнула повітряний простір Молдови та Румунії, проте румунська сторона заперечує цей факт. На сайті Міністерства оборони Румунії опубліковано заяву, де йдеться про те, що ракета ЗС РФ не входила в повітряний простір країни.

У документі сказано, що система повітряного спостереження ВПС Румунії в п'ятницю, 10 лютого, виявила повітряну ціль, запущену з Чорного моря із корабля Російської Федерації в районі Кримського півострова. Цей об'єкт, найімовірніше, був російською ракетою, яка пройшла крізь повітряний простір України та Молдови. Потім ракета знову увійшла до українського неба, водночас жодного разу не перетнула повітряний простір Румунії.

"Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону", — зазначили в Міноборони.

Крім того, були застосовані всі стандартні процедури з моменту виявлення цілі до повного прояснення ситуації. Зокрема, о 10:38 два літаки румунських ВПС, які виконували тренувальний політ, були направлені до північної частини Румунії для контролю й доповнення варіантів реагування.

"Приблизно за дві хвилини ситуація прояснилася, і обидва літаки відновили свою початкову місію", — заявили в міністерстві.

Нагадаємо, Міністерство оборони Молдови підтвердило проліт російської ракети над своєю територією. У зв'язку з цим голова дипломатії Республіки Молдова Ніку Попеску розпорядився про терміновий виклик посла РФ у Кишиневі Олега Васнєцова в МЗС країни з метою заявити російській стороні про неприпустимість таких інцидентів.

Як повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, українські засоби ППО збили 13 ракет. За його словами, одеські підрозділи засобів повітряної оборони під час масованого удару окупантів відпрацювали на відмінно.