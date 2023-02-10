ВС Украины на юге уничтожили российскую крылатую ракету (видео)

Украинские военные на южном направлении сбили российскую крылатую ракету точным выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса.

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В воздушных силах Украины показали, как во время массированной ракетной атаки российских агрессоров украинские силы ПВО уничтожили крылатую ракету на южном направлении. Видео работы украинских сил ПВО было опубликовано в Telegram-канале Воздушные силы ВС Украины.

В сообщении указывается, что российскую крылатую ракету уничтожили воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг".

"Военные мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны", — говорится в сообщении.

[ + – ] Уничтожение российской крылатой ракеты

Отметим, что 10 февраля во время массированной атаки украинские силы ПВО сбили 61 крылатую ракету из 71 запущенной российскими агрессорами.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 10 февраля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что украинская радиолокационная система зафиксировала пролет российской крылатой ракеты "Калибр" в небе над Румынией и Молдовой. По словам спикера Воздушных сил Украины, раннее Россия прибегала к провокации, запуская ракету практически по линии границы Украины с Беларусью.

Кроме того, в компании "Укрэнерго" сообщили, что украинская энергосистема 10 февраля подверглась 14 ракетному удару и 16 дроновой атаке. Основная цель РФ заключалась в поражении электростанций и объектов высоковольтной сети. Дефицит электричества в стране значительный, поэтому в ряде регионов действуют аварийные и экстренные отключения света.