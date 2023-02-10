"Потрібно попрацювати півтора-три роки": Пригожин про захоплення Донбасу та Дніпра (відео)

За словами власника ПВК "Вагнер", якщо буде завдання, то він навіть має "ідеальний план" для захоплення територій аж до протоки Ла-Манш.

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що для захоплення Дніпра потрібно 3 роки "попрацювати". Про це він сказав в інтерв'ю пропагандистам WarGonzo.

У невеликому ролику-анонсі інтерв'ю Пригожина пропагандистам він заявив, що для захоплення Донецької та Луганської областей потрібно близько півтора року бойових дій, для виходу на Дніпро ще стільки ж.

"Якщо нам треба йти до Дніпра, то тоді роки три, якщо нам потрібно закрити "ДНР" і "ЛНР", то треба ще хоча б роки півтора-два попрацювати. Якщо нам потрібно дійти до Ла-Маншу, то тоді в мене є свій ідеальний план", — стверджує Пригожин.

Стверджується, що відеоролик був записаний під час візиту Пригожина до окупованих районів Донбасу. Також бойовик заявив, що ув'язнені не завжди мають потрібну рухливість, як на волі. Однак їх відрізняє кілька речей, серед яких невибагливість — немає нічого страшного, якщо просидиш в окопі кілька днів, каже власник ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, Пригожин заявив, що ув'язнених більше не потрібно вербувати в ПВК "Вагнер", оскільки нібито є 10 млн ув'язнених американців, які хочуть воювати на війні за РФ.

7 лютого українська розвідка відрапортувала, що "Газпром" також створює ПВК для конкуренції з ПВК "Вагнер".