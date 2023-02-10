"Нужно поработать полтора-три года": Пригожин о захвате Донбасса и Днепра (видео)

По словам владельца ЧВК "Вагнер", если будет задача, то у него даже есть "идеальный план" для захвата территорий вплоть до пролива Ла-Манш.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что для захвата Днепра нужно 3 года "поработать". Об этом он сказал в интервью пропагандистам WarGonzo.

В небольшом анонсирующем ролике интервью Пригожина пропагандистам он заявил, что для захвата Донецкой и Луганской областей потребуется около полтора года боевых действий, для выхода на Днепр — еще столько же.

"Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три, если нам нужно закрыть "ДНР" и "ЛНР", то нужно еще хотя бы годика полтора-два поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план", — утверждает Пригожин.

Утверждается, что видеоролик был записан в ходе визита Пригожина на оккупированные районы Донбасса. Также боевик заявил, что заключенные не всегда имеют нужной подвижности, как на воле. Однако их отличает несколько вещей, среди которых, неприхотливость — нет ничего страшного, если просидишь в окопе несколько дней, говорит владелец ЧВК "Вагнер".

Напомним, Пригожин заявил, что заключенных больше не нужно вербовать в ЧВК "Вагнер" поскольку якобы есть 10 млн заключенных американцев, которые хотят воевать на войне за РФ.

7 февраля украинская разведка отрапортовала, что "Газпром" также создает ЧВК для конкуренции с ЧВК "Вагнер".