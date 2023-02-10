Під HIMARS створять десантні катери: що відомо про незвичайний проєкт

В Австралії планують замінити десантні катери часів В'єтнамської війни більш сучасними зразками. Navantia Australia запропонувала свій варіант рішення.

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Суднобудівна компанія Navantia Australia пропонує австралійській армії десантні кораблі, здатні перевозити РСЗВ HIMARS. Про це повідомляється в офіційному твіттер-акаунті виробника.

Дочірнє підприємство іспанської Navantia разом із австралійською UGL пропонують десантні катери LMV-M для того, щоб замінити в армії застарілі LCM-8. Відмінною рисою їхньої пропозиції є можливість перекидання реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Як зазначають у публікації, Міноборони Австралії закупить 20 установок за 385 млн. доларів.Фактично, LMV-M (Littoral Maneiver Vessel Medium) є австралійською розробкою, оскільки планується налагодити виробництво в Австралії та використовувати місцевих підрядників. UGL це одна з передових сервісних та виробничих компаній країни. Заявляється, що вони мають великий досвід у реалізації складних інженерних проєктів, а під їхнім крилом працює понад 6700 осіб.

У "Мілітарному" додають, що в Австралії відбувається тендер на заміну десантного корабля LCM-8, який розроблявся ще за часів В'єтнамської війни. Navantia Australia вперше заявила про плани брати участь у тендері в червні 2022 року. Компанія вже має великий досвід співпраці з ВМС Австралії, вони побудували:

12 десантних катерів LLC;

2 універсальних десантних корабля;

3 есмінці;

2 корабля підтримки.

Нагадаємо, 9 лютого генерал США заявляв, що у Європі створять центр навчання на РСЗВ HIMARS.

8 лютого в США схвалили передачу Україні РСЗВ HIMARS у пакеті на 10 млрд доларів.