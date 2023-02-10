Под HIMARS создадут десантные катера: что известно о необычном проекте

В Австралии планируют заменить десантные катера времен Вьетнамской войны на более современные образцы. Navantia Australia предложила свой вариант решения.

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Судостроительная компания Navantia Australia предлагает австралийской армии десантные корабли, которые способны перевозить РСЗО HIMARS. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте производителя.

Дочернее предприятие испанской Navantia вместе с австралийской UGL предлагают десантные катера LMV-M, чтобы заменить в армии устаревшие LCM-8. Отличительной особенностью их предложения является возможность переброски реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как отмечают в публикации, Минобороны Австралии закупит 20 установок за 385 млн долларов. По сути, LMV-M (Littoral Maneiver Vessel Medium) является австралийской разработкой, так как планируется наладить производство в Австралии и использовать местных подрядчиков. UGL это одна из передовых компаний сервисных и производственных компаний страны. Заявляется, что у них есть большой опыт в реализации сложных инженерных проектов, а под их крылом работает более 6700 человек.

В "Милитарном" добавляют, что в Австралии проходит тендер на замену десантного корабля LCM-8, который разрабатывался еще во времена Вьетнамской войны. Navantia Australia впервые заявила о планах участвовать в тендере в июне 2022 года. Компания уже имеет богатый опыт сотрудничества с ВМС Австралии, они построили:

12 десантных катеров LLC

2 универсальных десантных корабля

3 эсминца

2 корабля поддержки

Напомним, 9 февраля генерал США заявлял, что в Европе создадут центр обучения на РСЗО HIMARS.

8 февраля в США одобрили передачу Украине РСЗО HIMARS в пакете на 10 млрд долларов.