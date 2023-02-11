Минулої доби ЗСУ утилізували рекордну кількість окупантів: загинули 1140 солдатів
За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з лютого минулого року в Україні ліквідували 136 880 осіб особового складу ЗС РФ.
Активізація бойових дій з боку російських військ та спроби вести наступальні операції призвели до збільшення втрат у живій силі. За даними Генштабу Збройних Сил України від 11 лютого, минулої доби противник втратив рекордну кількість солдатів — 1140 осіб.
Декількома днями раніше, а саме 7 лютого, російська армія втратила 1030 солдатів особового складу.
Також противник зазнав втрат у важкій техніці, автомобілях, спеціальній техніці та артилерії. Минулої доби українські бійці знищили:
- 9 танків;
- 3 броньовані машини;
- 19 артилерійських систем;
- 8 автомобілів;
- 3 одиниці спеціальної техніки.
Протягом доби 10 лютого ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, застосувавши безпілотники типу Shahed-136, а також випустивши понад 100 ракет. Повідомляється, що українські засоби ППО збили 61 ракету та 27 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Загальна кількість бойових втрат противника з 24 лютого 2022 року до 11 лютого 2023 року склала:
- 136 880 осіб особового складу;
- 3267 танків;
- 6474 бойових броньованих машин;
- 2270 артилерійських систем;
- 463 системи залпового вогню;
- 234 одиниці ППО;
- 295 літаків;
- 286 вертольотів;
- 1997 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 857 крилатих ракет;
- 18 кораблів;
- 5 134 одиниці автомобільної техніки та цистерн;
- 214 одиниці спеціальної техніки.
Нагадаємо, нещодавній провальний наступ Збройних сил РФ під Вугледаром викликав нову хвилю критики на адресу російського військового командування. У звіті Інституту вивчення війни від 10 лютого сказано, що деякі російські пропагандисти у тактичних невдачах звинувачують командувача Східного угрупування військ генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.
Раніше Фокус писав, що за інформацією ЗМІ, за останні два-три тижні кількість повідомлень про загиблих російських військовослужбовців помітно зросла. Співробітники російського видання The Moscow Times, яке веде рахунок убитим росіянам, не справляються з підрахунками, тому залучають для цієї роботи волонтерів.