Минулої доби ЗСУ утилізували рекордну кількість окупантів: загинули 1140 солдатів

За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з лютого минулого року в Україні ліквідували 136 880 осіб особового складу ЗС РФ.

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Активізація бойових дій з боку російських військ та спроби вести наступальні операції призвели до збільшення втрат у живій силі. За даними Генштабу Збройних Сил України від 11 лютого, минулої доби противник втратив рекордну кількість солдатів — 1140 осіб.

Декількома днями раніше, а саме 7 лютого, російська армія втратила 1030 солдатів особового складу.

Також противник зазнав втрат у важкій техніці, автомобілях, спеціальній техніці та артилерії. Минулої доби українські бійці знищили:

9 танків;

3 броньовані машини;

19 артилерійських систем;

8 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки.

Протягом доби 10 лютого ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, застосувавши безпілотники типу Shahed-136, а також випустивши понад 100 ракет. Повідомляється, що українські засоби ППО збили 61 ракету та 27 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальна кількість бойових втрат противника з 24 лютого 2022 року до 11 лютого 2023 року склала:

136 880 осіб особового складу;

3267 танків;

6474 бойових броньованих машин;

2270 артилерійських систем;

463 системи залпового вогню;

234 одиниці ППО;

295 літаків;

286 вертольотів;

1997 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

857 крилатих ракет;

18 кораблів;

5 134 одиниці автомобільної техніки та цистерн;

214 одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, нещодавній провальний наступ Збройних сил РФ під Вугледаром викликав нову хвилю критики на адресу російського військового командування. У звіті Інституту вивчення війни від 10 лютого сказано, що деякі російські пропагандисти у тактичних невдачах звинувачують командувача Східного угрупування військ генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Раніше Фокус писав, що за інформацією ЗМІ, за останні два-три тижні кількість повідомлень про загиблих російських військовослужбовців помітно зросла. Співробітники російського видання The Moscow Times, яке веде рахунок убитим росіянам, не справляються з підрахунками, тому залучають для цієї роботи волонтерів.