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Военный Фокус Российско-украинская война

За минувшие сутки ВСУ утилизировали рекордное число оккупантов: погибли 1140 солдат

потери личного состава вс рф
Фото: Открытие источники | Иллюстративное фото

По информации Генштаба ВСУ, всего с февраля прошлого года в Украине были ликвидированы 136 880 человек личного состава ВС РФ.

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Активизация боевых действий со стороны российских войск и попытки вести наступательные операции привели к увеличению потерь в живой силе. Согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины от 11 февраля, за минувшие сутки противник потерял рекордное количество солдат — 1140 человек.

Несколькими днями ранее, а именно 7 февраля, российская армия потеряла 1030 солдат личного состава.

Также противник понес потери в тяжелой технике, автомобилях, специальной технике и артиллерии. За минувшие сутки украинскими бойцами были уничтожены:

  • 9 танков;
  • 3 бронированные машины;
  • 19 артиллерийских систем;
  • 8 автомобилей;
  • 3 единицы специальной техники.

В течение суток 10 февраля ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, применив беспилотники типа Shahed-136, а также выпустив более 100 ракет. Сообщается, что украинскими средствами ПВО были сбиты 61 ракета и 27 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общее количество боевых потерь противника с 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2023 года составило:

  • 136 880 человек личного состава;
  • 3 267 танков;
  • 6 474 боевых бронированных машин;
  • 2 270 артиллерийских систем;
  • 463 системы залпового огня;
  • 234 единицы ПВО;
  • 295 самолетов;
  • 286 вертолетов;
  • 1 997 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 857 крылатых ракет;
  • 18 кораблей;
  • 5 134 единицы автомобильной техники и цистерн;
  • 214 единицы специальной техники.

Напомним, недавнее провальное наступление Вооруженных сил РФ под Угледаром вызвало новую волну критики в адрес российского военного командования. В отчете Института изучения войны от 10 февраля было сказано, что некоторые российские пропагандисты в тактических неудачах обвиняют командующего Восточной группировкой войск генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Ранее Фокус писал, что по информации СМИ, за последние две-три недели количество сообщений о погибших российских военнослужащих заметно возросло. Сотрудники российского издания The Moscow Times, которое ведет счет убитым россиянам, не справляются с подсчетами, поэтому привлекают для этой работы волонтеров.