За минувшие сутки ВСУ утилизировали рекордное число оккупантов: погибли 1140 солдат
По информации Генштаба ВСУ, всего с февраля прошлого года в Украине были ликвидированы 136 880 человек личного состава ВС РФ.
Активизация боевых действий со стороны российских войск и попытки вести наступательные операции привели к увеличению потерь в живой силе. Согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины от 11 февраля, за минувшие сутки противник потерял рекордное количество солдат — 1140 человек.
Несколькими днями ранее, а именно 7 февраля, российская армия потеряла 1030 солдат личного состава.
Также противник понес потери в тяжелой технике, автомобилях, специальной технике и артиллерии. За минувшие сутки украинскими бойцами были уничтожены:
- 9 танков;
- 3 бронированные машины;
- 19 артиллерийских систем;
- 8 автомобилей;
- 3 единицы специальной техники.
В течение суток 10 февраля ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, применив беспилотники типа Shahed-136, а также выпустив более 100 ракет. Сообщается, что украинскими средствами ПВО были сбиты 61 ракета и 27 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Общее количество боевых потерь противника с 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2023 года составило:
- 136 880 человек личного состава;
- 3 267 танков;
- 6 474 боевых бронированных машин;
- 2 270 артиллерийских систем;
- 463 системы залпового огня;
- 234 единицы ПВО;
- 295 самолетов;
- 286 вертолетов;
- 1 997 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 857 крылатых ракет;
- 18 кораблей;
- 5 134 единицы автомобильной техники и цистерн;
- 214 единицы специальной техники.
Напомним, недавнее провальное наступление Вооруженных сил РФ под Угледаром вызвало новую волну критики в адрес российского военного командования. В отчете Института изучения войны от 10 февраля было сказано, что некоторые российские пропагандисты в тактических неудачах обвиняют командующего Восточной группировкой войск генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.
Ранее Фокус писал, что по информации СМИ, за последние две-три недели количество сообщений о погибших российских военнослужащих заметно возросло. Сотрудники российского издания The Moscow Times, которое ведет счет убитым россиянам, не справляются с подсчетами, поэтому привлекают для этой работы волонтеров.