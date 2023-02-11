"Придумують перемогу": ОК "Південь" про ранковий бомбовий удар ЗС РФ по острову Зміїний (відео)

За словами Наталії Гуменюк, не маючи реальних досягнень, ворог намагається створити штучну перемогу. На острові є лише покинута техніка РФ, яка залишилася після втечі окупантів.

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Російська армія скинула авіаційні бомби на острів Зміїний, щоб створити штучну перемогу за відсутності реальних досягнень. Про це заявила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк у телемарафоні.

Вранці, 11 лютого, російські війська завдали бомбового удару по острову Зміїний, з якого вони втекли наприкінці червня 2022 року. Спочатку вони провели розвідувальний політ над островом, а потім завдали 4 ударів. За словами Наталії Гуменюк, російські війська "добивали своє", оскільки залишили на острові засоби ППО та техніку.

"Ми перебуваємо в умовах гібридної війни, і ворог намагається створити інформаційне тло для своїх дій. Не маючи реальних успіхів, якими можна похвалитися на півдні зокрема, вони намагаються створити таку штучну перемогу для себе, для своєї пропаганди", — заявила Гуменюк.

Також спікерка вважає, що ЗС РФ могли проводити розвідку, чи вдалося Україні побудувати там оборонний бастіон, оскільки ворога вражає здатність ЗСУ відновлюватися.

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Нагадаємо, 19 грудня ЗМІ показали, що залишилося на острові Зміїний після втечі російських військ.

25 грудня до Одеської області з полону повернулися три прикордонники, які захищали острів Зміїний від російських окупантів.