"Придумывают победу": ОК "Юг" об утреннем бомбовом ударе ВС РФ по острову Змеиный (видео)

По словам Натальи Гуменюк, не имея реальных достижений враг пытается создать искусственную победу. На острове есть только брошенная техника РФ, которая осталась после побега оккупантов.

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Российская армия сбросила авиационные бомбы на остров Змеиный, чтобы создать искусственную победу при отстуствии реальных достижений. Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в телемарафоне.

Утром 11 февраля российские войска нанесли бомбовый удар по острову Змеиный, из которого они бежали в конце июня 2022 года. Сперва они провели разведывательный полет над островом, а затем нанесли 4 удара. По словам Натальи Гуменюк, российские войска "добивали свое", так как оставили на острове средства ПВО и технику.

"Мы находимся в условиях гибридной войны, и враг пытается создать информационный фон для своих действий. Не имея реальных успехов, которыми можно похвастаться на юге в частности, они пытаются создать такую искусственную победу для себя, для своей пропаганды", — заявила Гуменюк.

Также спикер считает, что ВС РФ могли проводить разведку, удалось ли Украине построить там оборонительный бастион, так как врага удивляет способность ВСУ восстанавливаться.

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Напомним, 19 декабря СМИ показали, что осталось на острове Змеиный после побега российских войск.

25 декабря в Одесскую область из плена вернулись три пограничника, защищавших остров Змеиный от российских оккупантов.