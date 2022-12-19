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Военный Фокус Российско-украинская война ВС РФ оставили остров Змеиный

Разрушенные здания и техника ВС РФ: СМИ показали, как сейчас выглядит остров Змеиный (фото)

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Фото: Радио Свобода | На острове Змеиный осталось много уничтоженной российской техники

Россия первый раз совершила "жест доброй воли" именно на этом острове. Оккупанты бежали из-за ударов ВСУ, оставив системы ПВО, топливозаправщики и боеприпасы.

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Постройки на острове Змеиный в основном разрушены, много уничтоженной российской техники. Об этом сообщил корреспондент проекта "Донбасс.Реалии", который посетил освобожденный летом остров и сделал там фотографии.

"Именно там (на острове Змеиный) Россия впервые после полномасштабного вторжения в Украину пошла на "жест доброй воли", выведя оттуда войска под ударами ВСУ", — напомнило издание.

Здания на Змеином в основном разрушены в ходе боевых действий. На земле лежат остатки российской военной техники — минимум 3 системы ПВО "Панцирь С1", ЗРК "Тор" и топливозаправщики. Остались также боеприпасы.

Остров контролируют украинские военные из "Интернационального легиона". В их числе есть и россияне, получившие гражданство Украины.

ВСУ были изобретательны: как освобождали остров Змеиный

Журналисты американского издания The New York Times недавно выяснили, что ВСУ проявили изобретательность в ходе военной операции по освобождению острова Змеиный. Украинские военные использовали французские САУ Caesar и адаптированные к ней снаряды.

Артустановки с 40-километровым радиусом поражения прикрепили на баржи и отбуксировали на 10 километров, чтобы поразить врага. Корреспонденты подчеркивают быструю адаптацию военных ВСУ к новым типам западного вооружения.

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Из российского бюджета на бои за остров Змеиный ушло более 900 млн долларов

Таблоид The Sun, ссылаясь на источники в британских вооруженных силах, в июле писал о помощи сил спецназначения Великобритании Special Boat Service в обучении украинских военных. Навыки потребовались в освобождении Змеиного от оккупантов.

Украинское объединенное командование "Юг" 4 июля заявило о конце операции по очищению острова Змеиный от сил врага. Российские войска покинули территорию после нескольких успешных атак ВСУ и назвали бегство "шагом добровой воли".

Командование "Юг" подсчитало финансовые потери ВС РФ из-за боев за остров. Из российского бюджета на эти цели пошло более 900 млн долларов.