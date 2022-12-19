Зруйновані будівлі та техніка ЗС РФ: ЗМІ показали, як зараз виглядає острів Зміїний (фото)

Росія вперше зробила "жест доброї волі" саме цьому острові. Окупанти тікали через удари ЗСУ, залишивши системи ППО, паливозаправники та боєприпаси.

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Побудови на острові Зміїний переважно зруйновані, багато знищеної російської техніки. Про це повідомив кореспондент проєкту "Донбас.Реалії", який відвідав звільнений влітку острів і зробив там фотографії.

"Саме там (на острові Зміїний) Росія вперше після повномасштабного вторгнення в Україну пішла на "жест доброї волі", вивівши звідти війська під ударами ЗСУ", — нагадало видання.

Будівлі на Зміїному переважно зруйновані під час бойових дій. На землі лежать залишки російської військової техніки — щонайменше 3 системи ППО "Панцир С1", ЗРК "Тор" та паливозаправники. Залишилися також боєприпаси.

Острів контролюють українські військові із "Інтернаціонального легіону". Серед них є і росіяни, які отримали громадянство України.

ЗСУ були винахідливими: як звільняли острів Зміїний

Журналісти американського видання The New York Times нещодавно з'ясували, що ЗСУ виявили винахідливість у процесі військової операції зі звільнення острова Зміїний. Українські військові використовували французькі САУ Caesar та адаптовані до неї снаряди.

Артустановки з 40-кілометровим радіусом ураження прикріпили на баржі та відбуксували на 10 кілометрів, щоб уразити ворога. Кореспонденти наголошують на швидкій адаптації військових ЗСУ до нових типів західного озброєння.

[ + – ] З російського бюджету на бої за острів Зміїний пішло понад 900 млн. доларів

Таблоїд The Sun, посилаючись на джерела у британських збройних силах, у липні писав про допомогу сил спецпризначення Великобританії Special Boat Service у навчанні українських військових. Навички були потрібні у звільненні Зміїного від окупантів.

Українське об'єднане командування "Південь" 4 липня заявило про кінець операції з очищення острова Зміїний від ворога. Російські війська залишили територію після кількох успішних атак ЗСУ і назвали втечу "кроком доброї волі".

Командування "Південь" підрахувало фінансові втрати ЗС РФ через бої за острів. З російського бюджету на ці цілі пішло понад 900 млн. доларів.