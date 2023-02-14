"Ще більше проблем": у НАТО розповіли, який обласний центр України хоче захопити РФ

За словами заступника генсека НАТО, Росія не має достатньої кількості коштів, щоб здійснити свої плани щодо повного захоплення півдня України.

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Росія не відмовилася від своїх планів захопити Одесу, напавши на неї з Придністров'я. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на Мюнхенській конференції з безпеки в Берліні, пише видання Newsweek.

Щоправда, за його словами, Росія не має достатньої кількості коштів, щоб здійснити свої плани.

"Ми не бачимо, щоб Росія мала сили для цього. Але те, що вони намагаються зробити, це перешкоджати проєвропейському вектору Республіки Молдова. Вони намагаються розділити населення, яке вже розділене", — сказав Джоане.

Він також зазначив, що РФ насправді не має жодного бажання воювати з НАТО, оскільки має достатньо проблем в Україні.

"І ми маємо допомогти Україні створити їм ще більше проблем", — заявив Джоане.

За його словами, результат війни буде вирішальним, оскільки покаже, яке майбутнє чекає на світ. Тому Захід має допомогти Україні озброєннями.

"Чим швидше ми зараз допоможемо Україні, то швидше буде остаточна війна", — сказав заступник генсека НАТО.

Хто такий Мірча Джоане

Мірча Джоане — румунський політик, який у 2019 році був призначений заступником генерального секретаря НАТО. Раніше обіймав посаду міністра закордонних справ Румунії, є головою Соціал-демократичної партії.

Раніше Фокус писав, що Залужний зателефонував генералу НАТО напередодні нового "Рамштайну". Головнокомандувач ЗСУ напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" поінформував головкому НАТО в Європі про ситуацію на фронті та подякував за зусилля, спрямовані на наближення перемоги української армії.

Ще нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс найближчими днями обговорить прискорення постачання зброї Україні. Швидкість постачання озброєння Україні відіграє вирішальну роль у війні, головним пріоритетом для Альянсу зараз є передача не винищувачів, а раніше обіцяного обладнання, сказав генсек НАТО.