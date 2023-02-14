"Еще больше проблем": в НАТО рассказали, какой областной центр Украины хочет захватить РФ

По словам заместителя генсека НАТО, у Росси нет достаточного количества средств, чтобы осуществить свои планы по полному захвату юга Украины.

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Россия не отказалась от своих планов захватить Одессу, напав на нее из Приднестровья. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на Мюнхенской конференцией по безопасности в Берлине, пишет издание Newsweek.

Правда, по его словам, у Росси нет достаточного количества средств, чтобы осуществить свои планы.

"Мы не видим, чтобы у России были силы для этого. Но то, что они пытаются сделать, это препятствовать проевропейскому вектору Республики Молдова. Они пытаются разделить население, которое уже разделено", — сказал Джоанэ.

Он также отметил, что у РФ на самом деле нет никакого желания воевать с НАТО, так как у нее достаточно проблем в Украине.

"И мы должны помочь Украине создать им еще больше проблем", — заявил Джоанэ.

По его словам, исход войны будет решающим, так как покажет, какое будущее ждет мир. Поэтому Запад должен помочь Украине вооружениями.

"Чем быстрее мы сейчас поможем Украине, тем скорее будет окончательная война", — сказал заместитель генсека НАТО.

Кто такой Мирча Джоанэ

Мирча Джоанэ — румынский политик, который в 2019 году был назначен заместителем генерального секретаря НАТО. Ранее занимал должность министра иностранных дел Румынии, является главой Социал-демократической партии.

Ранее Фокус писал, что Залужный созвонился с генералом НАТО накануне нового "Рамштайна". Главнокомандующий ВСУ в преддверии заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" проинформировал главкома НАТО в Европе о ситуации на фронте и поблагодарил за усилия, направленные на приближение победы украинской армии.

Еще напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в ближайшие дни обсудит ускорение поставок оружия Украине. Скорость поставок вооружения Украине играет решающую роль в войне, главным приоритетом для Альянса сейчас является передача не истребителей, а ранее обещанного оборудования, сказал генсек НАТО.