"Подвійний удар": парамедики розповіли, як потрапили під російський обстріл у Бахмуті

Повідомляється, що доброволець отримав травму голови, втратив слух на праве вухо. Попри це він збирається повернутися в Україну після реабілітації.

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Норвезький доброволець-парамедик Саймон Йонсен розповів, як йому вдалося переживати обстріл ЗС РФ у Бахмуті. Про це пише CNN.

Повідомляється, що 2 січня Йонсен та його товариш Піт Рід у Бахмуті мали допомогти громадянській жінці, яка отримала травми. Проте потрапили під обстріл російських військ. Коли Йонсен прийшов до тями, то побачив, що Рід і українка мертві.

Йонсен та інші добровольці розповіли журналістам, що обстріл Бахмута 2 січня – ілюстрація того, що війська РФ спеціально націлюються на парамедиків та їхніх помічників. Цю тактику назвали "подвійним ударом", яка полягає в тому, що російські окупанти вражають мету, потім чекають кілька хвилин, щоби на місце прибули рятувальники, а після цього б'ють ще раз за тим самим місцем.

Дружина загиблого Піта Ріда розповіла журналістам, що це не був випадковий подвійний постріл з артилерії. Так, російські війська відстежували їхню групу. За словами жінки, машину швидкої допомоги було чітко позначено, а тому напад на гуманітарних працівників з боку ЗС РФ був навмисним.

Видання пише, що Піт Рід був колишнім морським піхотинцем армії США. Він прибув до України через групу медичної допомоги Global Outreach Doctors. А ось Йонсен і ще один його колега з Норвегії, Сандер Трелвік, вирушили в Україну як волонтери іншої гуманітарної організації Frontline Medics. Обидва були поранені внаслідок вибуху, але вижили.

За словами Йонсена, той день був звичайнісіньким у Бахмуті. Його бригада прибула до міста вранці, щоб оглядати поранених та роздавати ліки. Проте артилерійські дуелі велися набагато яскравіше, ніж зазвичай.

Парамедик розповів журналістам, що після першого обстрілу їхня група отримала сигнал про допомогу. Після прибуття на місце вони побачили два згорілі автомобілі. Так, машину постраждалої жінки було повністю знищено. Парамедики не встигли з'ясувати, які травми зазнала сама жінка, оскільки росіяни знову завдали удару по тому ж місцю.

Видання пише, що Йонсен і Трелвік повернулися до Норвегії для подальшого лікування. Трелвік отримав опіки та осколкові поранення тіла, обох ніг та рук. Йонсен отримав травму голови, але попри це, хоче повернутися в Україну після одужання.

"В Україні ще так багато роботи", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що за словами аналітиків, в Україні ліквідовано три російські кримінальні авторитети 90-х. За інформацією незалежних журналістів, карні злочинці воювали у складі ПВК "Вагнер". Вони потрапили на війну, незважаючи на запевнення Пригожина не вербувати осіб віком від 50 років.

Ще нагадаємо, що полонений із ПВК "Вагнер" розповів, як ЗСУ ліквідували його загін. За словами військовополоненого, "Вагнер" використовує зеків як гарматне м'ясо для штурмів українських позицій. У його загоні з 10 людей живими залишилися лише двоє.