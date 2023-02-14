"Двойной удар": парамедики рассказали, как попали под российский обстрел в Бахмуте

Сообщается, что доброволец получил травмы головы, потерял слух на правое ухо. Несмотря на это, он собирается вернуться в Украину после реабилитации.

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Норвежский доброволец-парамедик Саймон Йонсен рассказал, как ему удалось переживать обстрел ВС РФ в Бахмуте. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что 2 января Йонсен и его товарищ Пит Рид в Бахмуте должны были помочь гражданской женщине, которая получила травмы. Однако попали под обстрел российских войск. Когда Йонсен очнулся, то увидел, что Рид и украинка мертвы.

Йонсен и другие добровольцы рассказали журналистам, что обстрел Бахмута 2 января – иллюстрация того, что войска РФ специально нацеливаются на парамедиков и их помощников. Эту тактику назвали "двойным ударом", которая заключается в том, что российские оккупанты поражают цель, затем ждут несколько минут, чтобы на место прибыли спасатели, а после этого бьют еще раз по тому же месту.

Жена погибшего Пита Рида рассказала журналистам, что это не был случайный "двойной выстрел" из артиллерии. Так, российские войска отслеживали их группу. По словам женщины, машина скорой помощи была четко обозначена, а потому нападение на гуманитарных работников со стороны ВС РФ было намеренным.

Издание пишет, что Пит Рид был бывшем морским пехотинцем армии США. Он прибыл в Украину через группу медицинской помощи Global Outreach Doctors. А вот Йонсен и еще один его коллега из Норвегии, Сандер Трелвик, отправились в Украину в качестве волонтеров другой гуманитарной организации Frontline Medics. Оба были ранены в результате взрыва, но выжили.

По словам Йонсена, тот день был самым обычным в Бахмуте. Его бригада прибыла в город утром, чтобы осматривать раненых и раздавать лекарства. Однако артиллерийские дуэли велись куда ярче, чем обычно.

Парамедик рассказал журналистам, что после первого обстрела их группа получила сигнал о помощи. После прибытия на место они увидели два сгоревших автомобиля. Так, машина пострадавшей женщины была полностью уничтожена. Парамедики не успели выяснить, какие травмы получила сама женщина, так как россияне снова нанесли удар по тому же месту.

Издание пишет, что Йонсен, и Трелвик вернулись в Норвегию для дальнейшего лечения. Трелвик получил ожоги и осколочные ранения тела, обеих ног и рук. Йонсен получил травму головы, но несмотря на это хочет вернуться в Украину после выздоровления.

"В Украине еще так много работы", — сказал он.

Ранее Фокус писал, что пол словам аналитиков, в Украине ликвидированы три российских криминальных авторитета 90-х. По информации независимых журналистов, уголовники воевали в составе ЧВК "Вагнер". Они попали на войну несмотря на уверения Пригожина не вербовать лиц старше 50-и лет.

Еще напомним, что пленный из ЧВК "Вагнер" рассказал, как ВСУ ликвидировали его отряд. По словам военнопленного, "Вагнер" использует зэков как пушечное мясо для штурмов украинских позиций. В его отряде из 10 человек в живых остались лишь двое.