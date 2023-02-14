Працював на заводі Ту-160: у США втік російський інженер, який готовий розкрити таємниці РФ

Нині у РФ проводять програму модернізації Ту-160М, яка має дозволити запускати ракети "Кинджал". Інженер, як сказали чиновники журналістам, може мати цінні дані не лише про виробництво, а й про інші таємниці російського ВПК.

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У США прибув російський інженер, який працював на підприємстві з виробництва стратегічних бомбардувальників Ту-160. Він готовий дати відомості в обмін на притулок. Про це повідомляє Yahoo News з посиланням на джерела в уряді.

Згідно зі звітом Митної та прикордонної служби, який отримали журналісти, наприкінці грудня на кордон із США прибув росіянин, щоб попросити притулку в обмін на секретні дані зі стратегічного оборонного підприємства РФ.

Чоловік прибув на пост у броньованому позашляховику разом із своєю родиною. Вони бояться за своє життя, оскільки брали участь в антипутінських акціях та протестах. Прикордонникам інженер сказав, що має інформацію, яка може зацікавити американський уряд. З 2018 до 2021 року він працював на виробництві на авіаційному заводі Туполєва в Казані.

"Він описав тип літака як "штурмовик" і сказав, що він називався Ту-160 "Білий лебідь", найбільший військовий літак", — повідомляє джерело видання.

Його інформація може бути цікавою для США, оскільки кілька років тому в РФ стартували роботи з модернізації Ту-160, а також будівництво нових літаків. За словами представника військової розвідки, відомості інженера можуть бути корисними, щоб дізнатися про подробиці модернізації стратегічного бомбардувальника.

"Звичайно, ми добре знаємо російський бомбардувальник. Але специфікації, справжні характеристики, ядерні можливості — безперечно є речі, про які нам було б цікаво почути, якщо цей хлопець заслуговує на довіру. Найголовніше: вони переобладнали його для гіперзвукових ракет? " — говорить військовий чиновник.

Це важливо, оскільки у світі на даний момент немає ефективних засобів для перехоплення гіперзвукових цілей, зазначають у виданні.

При цьому у звіті Митної та прикордонної служби повністю зазначили ім'я інженера, що у багатьох викликає побоювання його безпеки. Журналісти не публікували його дані. Якщо інформація, про яку заявив росіянин підтвердиться, його передадуть до рук ФБР. Вони можуть убезпечити перебування в США та проводити допити. Джерела видання кажуть, що його вже передали до ФБР.

Нагадаємо, 20 грудня в РФ відрапортували про перший політ модернізованого літака Ту-160М.

12 січня 2022 року в РФ заявляли, що Ту-160М "Білий лебідь" можуть оснащувати гіперзвуковими ракетами "Кинджал".