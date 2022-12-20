"Дебютний політ": у РФ повідомили про модернізацію стратегічного бомбардувальника (фото)

За даними російських ЗМІ, робота з удосконалення стратегічних ракетоносців Ту-160М розпочалася за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу ще 2015 року.

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У Росії презентували вдосконалений стратегічний ракетоносець Ту-160М, розроблений ПАТ "Туполєв". Про це йдеться на сайті Об'єднаної авіабудівної корпорації РФ (ОАК).

Повідомляється, що у грудні 2022 року російський стратегічний бомбардувальник Ту-160М здійснив свій перший політ.

"Льотчики виконали маневри, що дозволяють перевірити стійкість та керованість літака у повітрі, працездатність літакових систем та двигунів, а також бортового радіоелектронного обладнання", — пишуть в ОАК.

[ + – ] Стратегічний бомбардувальник Ту-160М здійснив перший політ

Російські журналісти стверджують, що поновлення виробництва бомбардувальників Ту-160 стартувало у 2015 році після відповідного розпорядження міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу.

Російським інженерам довелося створити нову версію авіаносця майже з нуля. Метою удосконалення Ту-160 було створення ударного літака нового покоління.

Що відомо про Ту-160М?

Ту-160М є модернізованим варіантом бомбардувальника Ту-160, створеного за часів СРСР. Серед пілотів літак отримав назву "Білий лебідь".

Бомбардувальники Ту-95М та Ту-160МС є основою дальньої авіації Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Ту-160М – найважчий бойовий літак у світі. Передбачається, що він може нести крилаті ракети з ядерними боєголовками. Його технологія була розгорнута у відповідь на створення в США авіаносця Rockwell B-1 Lancer.

Нагадаємо, що російські Збройні сили змінили схему польотів своїх бомбардувальників для ударів територією України. За словами заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скибицького, наразі літаки не заходять в український повітряний простір.

Ще Фокус писав про те, що після вибуху на російському аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області, який стався 5 грудня, кількість літаків на аеродромі суттєво знизилася.

Ми також повідомляли, що внаслідок удару по авіабазі "Дягілєво" під Рязанню загинуло троє російських військових. Серед загиблих є льотчик стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.