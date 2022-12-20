"Дебютный полет": в РФ сообщили о модернизации стратегического бомбардировщика (фото)

По данным российских СМИ, работа по усовершенствованию стратегических ракетоносцев Ту-160М началась по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу еще в 2015 году.

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В Российской Федерации презентовали усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев". Об этом говорится на сайте Объединенной авиастроительной корпорации РФ (ОАК).

Сообщается, что в декабре 2022 года российский стратегический бомбардировщик Ту-160М совершил своей первый полет.

"Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования", — пишут в ОАК.

[ + – ] Стратегический бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет

Российские журналисты утверждают, что возобновление производства бомбардировщиков Ту-160 стартовало в 2015 году после соответствующего распоряжения министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Российским инженерам пришлось создать новую версию авианосца почти с нуля. Целью усовершенствования Ту-160 было создание ударного самолета нового поколения.

Что известно о Ту-160М?

Ту-160М представляет собой модернизированный вариант бомбардировщика Ту-160, созданного во времена СССР. Среди пилотов самолет получил название "Белый лебедь".

Бомбардировщики Ту-95М и Ту-160МС являются основой дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Ту-160М – самый тяжелый боевой самолет в мире. Предусматривается, что он может нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Его разработка была развернута в ответ на создание в США авианосца Rockwell B-1 Lancer.

Напомним, что российские Вооруженные силы изменили схему полетов своих бомбардировщиков для ударов по территории Украины. По словам заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, на данный момент самолеты не заходят в украинское воздушное пространство.

Еще Фокус писал о том, что после взрыва на российском аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области, который произошел 5 декабря, количество самолетов на аэродроме существенно снизилось.

Мы также сообщали, что в результате удара по авиабазе "Дягилево" под Рязанью погибло трое российских военных. Среди погибших числится летчик стратегического бомбардировщика Ту-22М3.