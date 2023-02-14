Работал на заводе Ту-160: в США сбежал российский инженер, который готов раскрыть тайны РФ

Ныне в РФ проводят программу модернизации Ту-160М, которая должна позволить запускать ракеты "Кинжал". Инженер, как сказали чиновники журналистам, может обладать ценными данным не только о производстве, но и о других тайнах российского ВПК.

Related video

В США прибыл российский инженер, который работал на предприятии по производству стратегических бомбардировщиков Ту-160. он готов дать сведения в обмен на убежище. Об этом сообщает Yahoo News ссылаясь на источники в правительстве.

Согласно отчету Таможенной и пограничной службы, который получили журналисты, в конце декабря на границу с США прибыл россиянин, чтобы попросить убежища в обмен на секретные данные со стратегического оборонного предприятия РФ.

Мужчина прибыл на пост в бронированном внедорожнике вместе со своей семьей. Они опасаются за свою жизнь, так как участвовали в антипутинских акциях и протестах. Пограничникам инженер сказал, что у него есть информация, которая может заинтересовать американское правительство. С 2018 по 2021 годы он работал на производстве на авиационном заводе Туполева в Казани.

"Он описал тип самолета как "штурмовик" и сказал, что он назывался Ту-160 "Белый лебедь", самый большой военный самолет", — говорит источник издания.

Его информация может быть интересной для США, поскольку несколько лет назад в РФ стартовали работы по модернизации Ту-160, а также строительства новых самолетов. По словам представителя военной разведки, сведения инженера могут быть полезны, чтобы разузнать подробности модернизации стратегического бомбардировщика.

"Конечно, мы хорошо знаем российский бомбардировщик. Но спецификации, настоящие характеристики, ядерные возможности — определенно есть вещи, о которых нам было бы интересно услышать, если этот парень заслуживает доверия. Самое главное: они переоборудовали его для гиперзвуковых ракет?" — говорит военный чиновник.

Это важно, так как в мире на данный момент не существует эффективных средств для перехвата гиперзвуковых целей, отмечают в издании.

При этом в отчете Таможенной и пограничной службы полностью указали имя инженера, что у многих вызывает опасения его безопасности. Журналисты не стали публиковать его данные. Если информация, о которой заявил россиянин подтвердится, то его передадут в руки ФБР. Они могут обезопасить пребывание в США и проводить допросы. Источники издания говорят, что его уже передали в ФБР.

Напомним, 20 декабря в РФ отрапортовали о первом полете модернизированного самолета Ту-160М.

12 января 2022 года в РФ заявляли, что Ту-160М "Белый лебедь" могут оснащать гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".