Виховують нових солдатів: у "таборах перевиховання" РФ утримуються тисячі дітей з України

Американські експерти заявили, що у двох таборах українських дітей навчають користуватися зброєю та навіть військовою технікою. Загалом у РФ облаштували 43 "табори перевиховання".

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Росія тримає у таборах перевиховання або у прийомних сім'ях приблизно 6000 українських дітей, незаконно вивезених з окупованих територій. Про це повідомили американські аналітики Conflict Observatory у новому звіті.

Повідомляється, що в РФ є 43 табори, в яких утримують українських дітей. Вони знаходяться у різних регіонах: від окупованого у 2014 році Криму до Сибіру. Депортація дітей, і навіть їх "перевиховання" є частиною державного підходу РФ. Аналітики заявили, що дії російської влади варто розцінювати як воєнні злочини та злочини проти людяності.

За словами аналітиків, головною метою є переорієнтація дітей на російську культуру, патріотизм щодо РФ. Щобільше, у таборах у Чечні та Криму українських дітей навчають також користуватися зброєю.

Натаніель Реймонд, науковий співробітник Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я, що РФ не зробила кроків, потрібних Женевськими конвенціями, включаючи створення прозорої системи реєстрації дітей, розлучених зі своїми сім'ями у воєнний час. За його словами, у "перевихованні" дітей залучені всі рівні влади Росії, про що пише Washington Post.

У звіті йдеться, що більшість депортованих дітей було вивезено із Луганської та Донецької областей України. Також є діти, яких російські окупанти вивезли із Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Примітно те, що деякі батьки добровільно віддавали дітей у російські табори "на якийсь час", проте потім не змогли отримати їх назад.

За словами аналітиків, вік депортованих дітей варіюється від 4 місяців до 17 років. Батькам дуже складно отримати інформацію про них.

Дослідник із Єльського університету Кейтлін Ховарт сказала, що, хоча деякі діти були повернуті до своїх родин в Україні, вони не можуть відійти від заподіяної їм психологічної шкоди.

"Цей рівень так званого "перевиховання" — це дуже чітка та систематична спроба стерти історію та культуру, а в дуже чітко задокументованих випадках — навіть історичне значення та мова України", — сказала вона.

У звіті також вказано російських офіційних осіб, які, як стверджують автори, несуть відповідальність за цю практику, у тому числі Марія Львова-Бєлова, уповноважений Путіна з прав дитини, та кілька губернаторів регіонів.

Раніше Фокус писав, що в ГУР визнали, що оточення Путіна "йде на контакт". За словами представника української розвідки Андрія Черняка, росіяни, які співпрацюють з нашими спецслужбами, "поза всякою підозрою". Вони відстоюють особисті інтереси та хочуть отримати вигоду.

Ще нагадаємо, що в РФ священник святить гуманітарну допомогу окупантам за гроші. У мережу потрапив документ, в якому вказано актуальні ціни на "послуги" отця Михайла щодо освячення "волонтерського добра".