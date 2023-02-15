Воспитывают новых солдат: в "лагерях перевоспитания" РФ содержатся тысячи детей из Украины

Американские эксперты заявили, что в двух лагерях украинских детей обучают пользоваться оружием и даже военной техникой. Всего в РФ обустроили 43 "лагеря перевоспитания".

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Россия держит в лагерях перевоспитания или в приемных семьях примерно 6000 украинских детей, которые были незаконно вывезены из оккупированных территорий. Об этом сообщили американские аналитики Conflict Observatory в новом отчете.

Сообщается, что в РФ есть 43 лагеря, в которых содержат украинских детей. Они находятся в различных регионах: от оккупированного в 2014 году Крыма до Сибири. Депортация детей, а также их "перевоспитание" является частью государственного подхода РФ. Аналитики заявили, что действия российских властей стоит расценивать как военные преступления и преступления против человечности.

По словам аналитиков, главной целью является переориентация детей на российскую культуру, патриотизм в отношении к РФ. Более того, в лагерях в Чечне и Крыму украинских детей обучают также пользоваться оружием.

Натаниэль Рэймонд, научный сотрудник Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения, что РФ не предприняла шагов, требуемых Женевскими конвенциями, включая создание прозрачной системы регистрации детей, разлученных со своими семьями в военное время. По его словам, в "перевоспитании" детей задействованы все уровни власти России, о чем пишет Washington Post.

В отчете говорится, что большинство депортированных детей были вывезены из Луганской и Донецкой областей Украины. Также есть дети, которых российские оккупанты вывезли из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Примечательно то, что некоторые родители добровольно отдавали детей в российские лагеря "на время", однако затем не смогли получить их обратно.

По словам аналитиков, возраст депортированных детей варьируется от 4 месяцев до 17 лет. Родителям очень сложно получить какую-то информацию о них.

Исследователь из Йельского университета Кейтлин Ховарт сказала, что, хотя некоторые дети были возвращены в свои семьи в Украине, они не могут отойти от причиненного им психологического вреда.

"Этот уровень так называемого "перевоспитания" — это очень четкая и систематическая попытка стереть историю и культуру, а в очень четко задокументированных случаях — даже историческое значение и язык Украины", — сказала она.

В отчете также указаны российские официальные лица, которые, как утверждают авторы, несут ответственность за эту практику, в том числе Мария Львова-Белова, уполномоченный Путина по правам ребенка, и несколько губернаторов регионов.

Ранее Фокус писал, что в ГУР признали, что окружение Путина "идет на контакт". По словам представителя украинской разведки Андрея Черняка, сотрудничающие с нашими спецслужбами россияне "вне всякого подозрения". Они отстаивают личные интересы и хотят получить выгоду.

Еще напомним, что в РФ священник святит гуманитарную помощь оккупантам за деньги. В сеть попал документ, в котором указаны актуальные цены на "услуги" отца Михаила по освящению "волонтерского добра".