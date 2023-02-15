РФ зробила з окупованих територій найбільшу "в'язницю" в Європі, — мер Мелітополя

Окупанти не надають місцевим жителям ані гуманітарної допомоги, ані медичної, а виїзд із міст на підконтрольну Україні територію перекрито для всіх без винятків, стверджує Іван Федоров.

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Російські окупанти протягом останніх двох місяців продовжують утримувати в полоні мешканців тимчасово окупованих територій на півдні та сході України. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Таким чином Росія перетворила окуповану територію України на найбільшу "в'язницю" в Європі.

"Вже два місяці р*шисти тримають у полоні мешканців тимчасово окупованих територій. Закривши виїзд людям на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску у Василівці, ворог навмисне перетворив життя у захоплених населених пунктах на резервацію", — каже Іван Федоров.

Тисячі людей на цих землях потребують ліків та медичної допомоги, але вони відрізані від цього і не можуть відвідати фахівців через режим, який запроваджено в населених пунктах під окупацією. Крім того, частина жителів міст і селищ не можуть отримати гуманітарну допомогу — ані діти, ані люди похилого віку.

"Частина території 4-х областей фактично перетворилася на найбільшу "в'язницю" в Європі", — продовжив Іван Федоров.

Він закликав жителів окупованих територій за можливості виїхати з міст альтернативними шляхами, адже в майбутньому російські окупанти можуть лише посилити репресії.

13 лютого Іван Федоров заявив, що до Мелітополя заїхала тисяча "вагнерівців". За його інформацією, там відбувалася ротація окупантів, які готувалися до великого наступу. Аналогічна ситуація відбувалася і з технікою, кількість якої зросла по всій Запорізькій області.

10 лютого в NYT розповіли, де ЗСУ можуть розпочати свій контрнаступ. РФ зміцнює свої позиції по всій лінії фронту, але Мелітополь надто важливий для окупантів як логістичний вузол, тому ЗСУ, ймовірно, атакують там.