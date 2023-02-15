РФ сделала из оккупированных территорий крупнейшую "тюрьму" в Европе, — мэр Мелитополя

Оккупанты не предоставляют местным жителям ни гуманитарную помощь, ни медицинскую, а выезд из городов на подконтрольную Украине территорию перекрыт для всех без исключений, утверждает Иван Федоров.

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Российские оккупанты на протяжении последних двух месяцев продолжают держать в плену жителей временной оккупированных территорий на юге и востоке Украины. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

В такой способ Россия превратила оккупированную территорию Украины на самую большую "тюрьму" в Европе.

"Уже два месяца р*шисты держат в плену жителей временно оккупированных территорий. Закрыв выезд людям на подконтрольную Украине территорию через пункт пропуска в Васильевке враг нарочно превратил жизнь в захваченных населенных пунктах в резервацию", — говорит Иван Федоров.

Тысячи людей на этих землях нуждаются в лекарствах и медицинской помощи, но они отрезаны от этого и не могут посетить специалистов из-за режима, который введен в населенных пунктах под оккупацией. Кроме того часть жителей городов и поселков не могут получить гуманитарную помощь — ни дети, ни пожилые.

"Часть территории 4-х областей по сути превратилась в самую большую "тюрьму" в Европе", — продолжил Иван Федоров.

Он призвал жителей оккупированных территорий по возможности выехать из городов альтернативными путями, ведь в будущем российские оккупанты могут лишь ожесточить репрессии.

13 февраля Иван Федоров заявил, что в Мелитополь заехала тысяча "вагнеровцев". По его информации, там происходила ротация оккупантов, которые вились к большому наступлению. Аналогичная ситуация происходила и с техникой, количество которой возросло по всей Запорожской области.

10 февраля в NYT рассказали, где ВСУ могут начать свое контрнаступление. РФ укрепляет свои позиции по всей линии фронта, но Мелитополь слишком важен для оккупантов как логистический узел, поэтому ВСУ, вероятно, атакуют там.