Російська армія задіяла 97% своїх сил у війні, – Воллес

За словами голови британського Міноборони, боєздатність російських військ знизилася на 40%, причому вони дуже виснажені.

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Росія задіяла 97% своїх військ для вторгнення в Україну. Про це повідомляє ВВС.

У російській армії спостерігається високий рівень виснаження військ, боєздатність знижена на 40%.

"Якщо 97% російської армії зараз зосереджено в Україні, з дуже і дуже високим коефіцієнтом виснаження, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини їх танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи", — заявив міністр оборони.

Він додав, що рівень виснаження російської армії схожий на показники Першої світової війни. Просування на полі бою складає метри, а не кілометри.

Також він додав, що допомога Україні для перемоги над ЗС РФ підвищує безпеку Великобританії, тому твердження, що допомога українській армії послаблює британський потенціал, є "взаємовиключним". Воллес зазначає, що світ перебуває на траєкторії більшої загрози. Великій Британії потрібно розширювати витрати на британську армію. Особливо, на тлі наполегливого Китаю, погрози "Аль-Каїди", "Аш-Шабааб" та ісламського екстремізму в Східній Африці.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що РФ втратила вже понад 130 одиниць техніки у спробах наступу на Вугледар.

2 лютого за даними Oryx, ЗС РФ втратили 9001 одиницю техніки та озброєння з початку повномасштабного вторгнення.