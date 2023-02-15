Российская армия задействовала 97% своих сил в войне, – Уоллес

По словам главы британского Минобороны, боеспособность российских войск снизилась на 40%, при этом они очень истощены.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия задействовала 97% своих войск для вторжения в Украину. Об этом сообщает BBC.

У российской армии наблюдается высокий уровень истощения войск, боеспособность снижена на 40%.

"Если 97% российской армии сейчас сосредоточено на Украине, с очень и очень высоким коэффициентом истощения, потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети их танков уничтожены или разбиты, это имеет прямое влияние на безопасности Европы", — заявил министр обороны.

Он добавил, что уровень истощения российской армии схож с показателями Первой мировой войны. Продвижение на поле боя составляет метры, а не километры.

Также он добавил, что помощь Украине для победы над ВС РФ повышает безопасность Великобритании, поэтому утверждение, что помощь украинской армии ослабляет британский потенциал, является "взаимоисключающим". Уоллес при этом отмечает, что мир находится на траектории большей угрозы. Великобритании нужно расширять расходы на британскую армию. Особенно, на фоне напористого Китая, угрозы "Аль-Каиды", "Аш-Шабааб" и исламского экстремизма в Восточной Африке.

Напомним, 13 февраля сообщалось, что РФ потеряла уже более 130 единиц техники в попытках наступления на Угледар.

2 февраля по данным Oryx, ВС РФ потеряли 9001 единиц техники и вооружения с начала полномасштабного вторжения.