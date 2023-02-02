Российская армия потеряла 9001 единицу вооружения, – аналитики Oryx

Страна-агрессор потеряла почти столько же техники, сколько есть танков Leopard 2 во всей Европе. Украинская армия уничтожила более 5600 единиц техники, а также более 2700 захватила в качестве трофеев.

Related video

Вооруженные силы РФ потеряли 9001 единицу технику с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщают аналитики портал Oryx.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вражеские силы потеряли уже 9001 единицу технику. Аналитики Oryx специализируются на документировании визуально подтвержденных потерь техники и вооружений ВС РФ и ВСУ. Они отмечают, что их данные могут быть не полными, поскольку не все вооружение попадает на видео или фото. Реальные потери РФ могут быть еще больше.

Украинская армия смогла уничтожить 5694 единицы техники, повредить 242, а также затрофеить 2759 образцов вооружения. Помимо этого 306 единиц вооружения ВС РФ бросили на поле боя.

[ + – ] Трофейный БТР-82А

Больше всего потерь составляют грузовики и джипы — 2256 единиц, затем следуют БМП и БМД различных модификаций — 1998 единиц, и танки — 1671 единиц. ВСУ уничтожали как новейшие Т-90М, так и старые Т-62 образца 1967 года. Примечательно, что российская армия потеряла почти такое же количество танков, сколько есть во всей Европе Leopard 2.

[ + – ] Уничтоженный Т-90С

Среди уничтоженной техники есть и редкие образцы — ЗРК "Тор-М2ДТ", который предназначался для арктических условий, экспортные версии танков Т-90С, истребитель Су-35, десятки самолетов и вертолетов.

Напомним, по данным CNN, США не будут блокировать поставки истребителей F-16 в Украину, если союзники решат их отправить.