Російська армія втратила 9001 одиницю озброєння, — аналітики Oryx

Країна-агресорка втратила майже стільки ж техніки, скільки є танків Leopard 2 у всій Європі. Українська армія знищила понад 5600 одиниць техніки, а також понад 2700 захопила як трофеї.

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Збройні сили РФ втратили 9001 одиницю техніки з 24 лютого 2022 року. Про це повідомляють аналітики порталу Oryx.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ворожі сили втратили вже 9001 одиницю техніки. Аналітики Oryx спеціалізуються на документуванні візуально підтверджених втрат техніки й озброєнь ЗС РФ і ЗСУ. Вони зазначають, що їхні дані можуть бути не повними, оскільки не все озброєння потрапляє на відео чи фото. Реальні втрати РФ можуть бути ще більшими.

Українська армія спромоглася знищити 5694 одиниці техніки, пошкодити 242, а також затрофеїти 2759 зразків озброєння. Крім цього, 306 одиниць озброєння ЗС РФ кинули на полі бою.

[ + – ] Трофейний БТР-82А

Найбільше втрат становлять вантажівки та джипи — 2256 одиниць, потім ідуть БМП і БМД різних модифікацій — 1998 одиниць — і танки — 1671 одиниця. ЗСУ знищували як новітні Т-90М, так і старі Т-62 зразка 1967 року. Примітно, що російська армія втратила майже таку саму кількість танків, скільки є в Європі Leopard 2.

[ + – ] Знищений Т-90С

Серед знищеної техніки є й рідкісні зразки — ЗРК "Тор-М2ДТ", що призначався для арктичних умов, експортні версії танків Т-90С, винищувач Су-35, десятки літаків і гелікоптерів.

Нагадаємо, за даними CNN, США не блокуватимуть постачання винищувачів F-16 в Україну, якщо союзники вирішать їх відправити.