Втрати становлять до 80%: на Донбасі тривають цілодобові атаки ворога, — Маляр

За словами заступниці міністра оборони України, все більше солдатів усвідомлюють, що їхнє керівництво неадекватно оцінює обстановку та не бажають виконувати роль смертників, тому ламають власну техніку.

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На східному фронті не припиняються цілодобові атаки ворога. Про це в четвер, 15 лютого, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами спікерки, ситуація на Донбасі залишається дуже напруженою, але водночас окупанти зазнають тяжких втрат.

"Зокрема, у деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер" і підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу", — розповіла Маляр.

За даними Міноборони України, росіяни або не проводять узагалі, або сильно обмежують евакуацію загиблих і поранених. Унаслідок таких рішень військового керівництва серед особового складу Збройних сил РФ на тимчасово окупованій території України відзначається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій.

Водночас росіяни посилають хвилі мобілізованих громадян РФ, які не пройшли достатньо підготовки та не мають нормальної комплектації. Зокрема, лише один навчальний центр на території Ростовської області щотижня відправляє близько 500 навчених мобілізованих, більшість із яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.

"Дедалі більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їхні командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих "загонів смертників" — підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат", — підкреслила Ганна Маляр.

Погано навчені військовослужбовці часто просто відмовляються виконувати роль смертників, тому навмисне ламають військову техніку, зокрема двигуни, внаслідок чого машини відправляють на ремонт.

Втрати росіян на фронті

Нагадаємо, 15 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що в ЗС РФ наразі найбільші втрати за весь час російсько-української війни. За інформацією ГУР, втрати Росії на фронті становили вже близько 150 тисяч осіб.

За словами Андрія Юсова, на Донеччині зараз спостерігається надзвичайне загострення. Росіяни ведуть запеклі спроби повністю окупувати Луганську й Донецьку області до кінця березня.

Також нагадаємо, 15 лютого в групі "Інформаційний опір" повідомили, що в полон до ЗСУ потрапив радіометрист із крейсера Тихоокеанського флоту РФ "Варяг" Денис Золотов. Восени 2022 року через брак живої сили його відправили на фронт в Україну.

Раніше, 12 лютого, Фокус писав про те, що українські військові практично повністю ліквідували 155 бригаду морської піхоти під Вугледаром. На зазначеній ділянці ЗС РФ втрачали 150-300 морських піхотинців на добу.