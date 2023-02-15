Потери составляют до 80%: на Донбассе продолжаются круглосуточные атаки врага, — Маляр

По словам замминистра обороны Украины, все больше солдат осознают, что их руководство неадекватно оценивает обстановку и не желают выполнять роль смертников, поэтому ломают собственную технику.

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На восточном фронте не прекращаются круглосуточные атаки врага. Об этом в четверг, 15 февраля, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам спикера, ситуация на Донбассе остается очень напряженной, но при этом оккупанты несут тяжелые потери.

"В частности, в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава", — рассказала Маляр.

По данным Минобороны Украины, россияне либо не производят вообще, либо сильно ограничивают эвакуацию погибших и раненых. В результате таких решений военного руководства среди личного состава Вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Украины отмечается существенное снижение уровня доверия к решениям командования по ведению боевых действий.

При этом россияне посылают волны мобилизованных граждан РФ, которые не прошли достаточную подготовку и не имеют нормальной комплектации. В частности, только один учебный центр на территории Ростовской области еженедельно отправляет около 500 наспех обученных мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток.

"Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых "отрядов смертников" — подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно несут большие боевые и санитарные потери", — подчеркнула Анна Маляр.

Плохо обученные военнослужащие часто попросту отказываются выполнять роль смертников, поэтому умышлено ломают военную технику, в частности двигатели, в результате чего машины отправляют на ремонт.

Потери Россиян на фронте

Напомним, 15 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что у ВС РФ сейчас наибольшие потери за все время российско-украинской войны. По информации ГУР, потери России на фронте составили уже около 150 тысяч человек.

По словам Андрея Юсова, на Донбассе сейчас наблюдается чрезвычайное обострение. Россияне ведут отчаянные попытки полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области до конца марта.

Также напомним, 15 февраля, в группе "Информационное сопротивление" сообщили, что в плен к ВСУ попал радиометрист с крейсера Тихоокеанского флота РФ "Варяг" Денис Золотов. Осенью 2022 года из-за нехватки живой силы его отправили на фронт в Украину.

Ранее, 12 февраля, Фокус писал о том, что украинские военные практически полностью ликвидировали 155-ую бригаду морской пехоты под Угледаром. В указанном участке ВС РФ теряли 150-300 морских пехотинцев в сутки.