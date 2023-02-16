В Ізраїлі існувала програма тестування винищувачів МіГ-29: що про неї відомо (фото)

Ізраїльські ВПС мали три МіГ-29, які на момент середини 1990-х років були стратегічною загрозою. Потенційні супротивники Сирія та Іран отримували радянські винищувачі. Льотчики-випробувачі провели велику кількість тестів для повної оцінки повітряних суден.

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У 1990-х років в Ізраїлі існувала секретна програма з тестування радянських винищувачів МіГ-29. На той момент літаки були однією з головних загроз для ізраїльської армії. Про це повідомляє The War Zone.

Звідки Ізраїль отримав радянські винищувачі МіГ-29, офіційно не повідомлялося. ВПС Ізраїлю випробовували їх у різноманітних випробуваннях, включаючи повітряні бої, що дало уявлення про сильні та слабкі сторони літака.

У середині 1990-х років двоє найзначущіших потенційних противників — Іран і Сирія — почали отримувати МіГ-29. Порівняно з МіГ-21 новинка була набагато боєздатнішою. До цього Ізраїль лише нещодавно отримав МіГ-23 від сирійського дезертира 1989 року. У виданні зазначають, що поява МіГ-29 затьмарила решту радянських винищувачів. Існували побоювання, що літак кине виклик F-15 і F-16.

[ + – ] Спільний політ ізраїльських МіГ-29 і F-16

Ізраїльська армія придбала 3 винищувачі МіГ-29 до квітня 1997 року. Льотчики-випробувачі вивчили три літаки, їхнє озброєння та можливості в польоті. Також їх зіштовхували з наявними ізраїльськими винищувачами. Основною проблемою був мовний бар'єр, у деяких випадках льотчикам доводилося імпровізувати. У кабіні голосова система була тільки російською, як і всі датчики всередині. Крім цього, все працювало в метричній, а не емпіричній системі координат.

"Ми звикли випробовувати іноземні літаки в межах нашої закупівельної процедури, але МіГ-29 був незвичайним випробувальним польотом. Ми ні на секунду не забули, що цей літак є найпередовішою стратегічною загрозою, яка існує на арені сьогодні", — говорив тоді командир льотно-випробувального центру генерал-лейтенант М.

Поки МіГи були в Ізраїлі, щодня було кілька вильотів. Кожен такий випробувальний політ отримував попередній інструктаж і детальний аналіз. Найціннішим досвідом називають імітацію повітряного бою між МіГ-29 та ізраїльськими F-15, F-16 і, за деякими даними, навіть F-4E.

[ + – ] МіГ-29 в іранському аеропорту "Мерабад"

Льотчики-випробувачі відзначали найвищу маневреність у ближньому бою. Генерал-лейтенант М. говорив, що в деяких моментах МіГ-29 не поступається передовим ізраїльським літакам. На момент тестування винищувачів Ізраїль ще не мав ракет AIM-120 AMRAAM або Python. Вони використовували ракети з напівактивною головкою радіолокації самонаведення AIM-7 Sparrow, тому льотчики хвалили радянські ракети, які зараз вважаються одним з недоліків МіГів.

[ + – ] Кабіна винищувача МіГ-29

"Однією з найбільших проблем МіГ-29 є його людська інженерія. Більшість встановлених систем в цілому хороші, але їх комбінація і інтерфейс користувача громіздкі і потребують поліпшення. Кілька разів мені була потрібна певна інформація, яка не показувалася на жодному з приладів у кабіні. ", — заявив майор Н.

Серед версій, звідки взялися літаки, називають Польщу. Хоч літаки були перефарбовані, але на певних місцях були помітні плями, де були нанесені розпізнавальні знаки. Стверджується, що їхнє розташування збігається з польськими ВПС. Зараз потенційні вороги Ізраїлю продовжують експлуатувати МіГ-29, тоді як Тель-Авів має винищувачів із зовсім іншим рівнем можливостей на кшталт F-35i.

Нагадаємо, у вересні 2021 року ізраїльська армія отримала партію винищувачів F-35i. Загалом ВПС отримають 50 повітряних суден.

14 лютого льотчик ЗСУ переніс операцію після знищення ворожого безпілотника. Дмитро Шкаревський льотчик МіГ-29.