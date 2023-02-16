В Израиле существовала программа тестирования истребителей МиГ-29: что о ней известно (фото)

Израильские ВВС имели три МиГ-29, которые на момент середины 1990-х годов представляли собой стратегическую угрозу. Потенциальные противники Сирия и Иран получали советские истребители. Летчики-испытатели провели множество тестов для полной оценки воздушных суден.

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В середине 1990-х годов в Израиле существовала секретная программа по тестированию советских истребителей МиГ-29. На тот момент самолеты представляли одну из главных угроз для израильской армии. Об этом сообщает The War Zone.

Откуда Израиль получил советские истребители МиГ-29 официально не сообщалось. ВВС Израиля испытывали их в разнообразных испытаниях, включая воздушные бои, что дало представление о сильных и слабых сторонах самолета.

В середине 1990-х годов два наиболее значимых потенциальных противника Иран и Сирия начали получать МиГ-29. По сравнению с МиГ-21 новина была гораздо более боеспособной. До этого Израиль только недавно получил МиГ-23 от сирийского дезертира в 1989 году. В издании отмечают, что появление МиГ-29 затмило все другие советские истребители. Существовали опасения, что самолет бросит вызов F-15 и F-16.

[ + – ] Совместный полет израильских МиГ-29 и F-16

Израильская армия заполучила 3 истребителя МиГ-29 к апрелю 1997 года. Летчики-испытатели изучили три самолета, его вооружение и возможности в полете. Также их сталкивали с существующими израильскими истребителями. Основной трудностью был языковой барьер, в некоторых случаях летчикам приходилось импровизировать. В кабине голосовая система была только на русском, как и все датчики внутри. Помимо этого все работало в метрической, а не эмпирической системе координат.

"Мы привыкли испытывать иностранные самолеты в рамках нашей закупочной процедуры, но МиГ-29 был необычным испытательным полетом. Мы ни на секунду не забыли, что этот самолет является самой передовой стратегической угрозой, которая существует на арене сегодня", — говорил тогда командир летно-испытательного центра генерал-лейтенант М.

Пока МиГи находились в Израиле, каждый день было несколько вылетов. Каждый такой испытательный полет подвергался предварительному инструктажу и детальному анализу. Самым ценным опытом называют имитацию воздушного боя между МиГ-29 и израильскими F-15, F-16, и по некоторым данным, даже F-4E.

[ + – ] МиГ-29 в иранском аэропорту Мерабад

Летчики-испытатели отмечали высочайшую маневренность в ближнем бою. Генерал-лейтенант М. говорил, что в некоторых моментах МиГ-29 не уступает самым передовым израильским самолетам. На момент тестирования истребителей у Израиля еще не было ракет AIM-120 AMRAAM или Python. Они использовали ракеты с полуактивной радиолокационной головке самонаведения AIM-7 Sparrow, поэтому летчики хвалили советские ракеты, которые сейчас считаются одним из недостатков МиГов.

[ + – ] Кабина истребителя МиГ-29

"Одной из самых больших проблем МиГ-29 является его человеческая инженерия. Большинство установленных систем в целом хороши, но их комбинация и пользовательский интерфейс громоздки и нуждаются в улучшении. Несколько раз мне требовалась определенная информация, которая не показывалась ни на одном из приборов в кабине", — заявил майор Н.

Среди версий, откуда взялись самолеты называют Польшу. Хоть самолеты и были перекрашены, но на определенных местах были заметны пятна, где были нанесены распознавательные знаки. Утверждается, что их расположение совпадает с польскими ВВС. Сейчас потенциальные враги Израиля продолжают эксплуатировать МиГ-29, в то время как у Тель-Авива есть истребители с совершенно иным уровнем возможностей по типу F-35i.

Напомним, в сентябре 2021 года израильская армия получила партию истребителей F-35i. Всего ВВС получат 50 воздушных суден.

14 февраля летчик ВСУ перенес операцию после уничтожения вражеского беспилотника. Дмитрий Шкаревский летчик МиГ-29.