"Потрібно довго плакати": Подоляк уявив, яким буде перший день українців після перемоги

Радник голови ОП розповів про те, як війна зруйнувала плани мільйонів громадян України, які після перемоги неможливо буде реалізувати.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, яким буде перший день країни після того, як війна закінчиться. Про це він розповів у новому інтерв'ю для LTV із латвійським журналістом Гундарсом Редерсом.

Спочатку політик зазначив, що має дуже багато планів, проте він намагається про це не думати, адже для багатьох українців це майбутнє не настане вже ніколи.

Він знає про те, що відбувається на Донецькому та Луганському напрямках із перших вуст, і там теж є хлопці з планами на життя, які не зможуть реалізувати їх через загибель. Після цього радник голови ОП забуває про свої плани.

"У перший день після перемоги нам потрібно буде довго плакати. Занадто багато заплачено. Тому мої плани, ось ці всі, які ми можемо з вами, як представники людської цивілізації у 21 столітті мати, — вони ніщо", — каже Михайло Подоляк.

Поговорили під час інтерв'ю і про зброю, яка зараз потрібна Україні для перемоги над російською агресією. Є кілька інструментів: далекобійні ракети й бронетехніка. Це те, що допоможе в наступі, який планує українська сторона, а також зменшить можливості окупантів на 30-40%. Партнери України це розуміють, тому Михайло Подоляк вважає, що питання буде вирішене найближчими днями.

Третім інструментом для ЗСУ є штурмова авіація, проте переговори про постачання все ще ведуться.

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15 лютого Михайло Подоляк пояснив, для чого РФ везе росіян на окуповані землі. Кремль усе ще користується методиками СРСР і намагається штучно підмінити населення окупованих територій. Цим самим способом вони користувалися 2014 року в Криму.

13 лютого Михайло Подоляк висловився про нову "переговорну ініціативу" Кремля. Є дві прості причини, чому керівництво Кремля знову почало розмови про перемир'я між країнами, що воюють.