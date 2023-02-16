"Нужно долго плакать": Подоляк представил, каким будет первый день украинцев после победы

Советник главы ОП рассказал о том, как война разрушила планы миллионов граждан Украины, которые после победы будет невозможно реализовать.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, каким будет первый день страны после того, как война закончится. Об этом он рассказал в новом интервью для LTV с латвийским журналистом Гундарсом Редерсом.

Сначала политик отметил, что у него очень много планов, однако он пытается об этом не думать, ведь для многих украинцев это будущее не наступит уже никогда.

Он знает о том, что происходит на донецком и луганском направлениях из первых уст, и там тоже есть ребята с планами на жизнь, которые не смогут реализовать их из-за гибели. После этого советник главы ОП забывает о своих планах.

"В первый день после победы нам нужно будет долго плакать. Слишком много заплачено. Поэтому мои планы, вот эти все, которые мы можем с вами, как представители человеческой цивилизации в 21 веке иметь — они ничто", — говорит Михаил Подоляк.

Поговорили в ходе интервью и про оружие, которое сейчас необходимо Украине для победы над российской агрессией. Есть несколько инструментов: дальнобойные ракеты и бронетехника. Это то, что поможет в наступлении, которое планируется украинской стороной, а также уменьшит возможности оккупантов на 30-40%. Партнеры Украины это понимают, поэтому Михаил Подоляк считает, что вопрос будет решен в ближайшие дни.

Третьим инструментом для ВСУ является штурмовая авиация, однако переговоры о поставках все еще ведутся.

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15 февраля Михаил Подоляк пояснил, для чего РФ везет россиян на оккупированные земли. Кремль все еще пользуется методиками из СССР и пытается искусственно подменить население оккупированных территорий. Этим же способом они пользовали в 2014 году в Крыму.

13 февраля Михаил Подоляк высказался о новой "переговорной инициативе" Кремля. Есть две простых причины, почему руководство Кремля снова начало разговоры о перемирии между воюющими странами.