"Поки була за кермом": авто моделі Анни Неплях потрапило під обстріл (фото)

За словами володарки титулу "Міс Україна Всесвіт", вона відбулася легким шоком і вибитим заднім склом своєї машини.

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Автомобіль 28-річної Анни Неплях із Дніпра, яка стала володаркою титулу "Міс Україна Всесвіт" — 2021, розстріляли в дорозі. Про це вона повідомила 16 лютого на своїй Instagram-сторінці.

Фото: Instagram Фото: Instagram

"Несподіваним чином моя машина стала кабріолетом. Але, як уже пожартував один мій друг: "ми ті, хто кулі не бояться". Зі мною все добре, легкий шок. Але у мене ніби плани на день, їх ніхто не зірве", — Розповіла Неплях.

Водночас вона не повідомила, де і за яких обставин стався цей інцидент.

Нагадаємо, 14 лютого норвезький доброволець-парамедик Саймон Йонсен розповів, як йому вдалося пережити обстріл ЗС РФ у Бахмуті. Йонсен та інші добровольці розповіли журналістам, що обстріл Бахмута 2 січня — ілюстрація того, що війська РФ спеціально націлюються на парамедиків та їхніх помічників.

Раніше, 12 лютого, Фокус писав, що знімальна група видання Bild потрапила під російський мінометний обстріл в українському Бахмуті.