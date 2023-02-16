"Пока была за рулем": авто модели Анны Неплях попало под обстрел (фото)

По словам обладательницы титула "Мисс Украина Вселенная", она отделалась легким шоком и выбитым задним стеклом своей машины.

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Автомобиль 28-летней Анны Неплях из Днепра, которая стала обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная" — 2021, расстреляли в дороге. Об этом она сообщила 16 февраля на своей Instagram-странице.

Фото: Instagram Фото: Instagram

"Неожиданным образом моя машина стала кабриолетом. Но, как уже пошутил один мой друг: "мы то, кто пули не боятся". Со мной все хорошо, легкий шок. Но у меня как бы планы на день, их никто не сорвет", — рассказала Неплях.

При этом она не сообщила, где и при каких обстоятельствах произошел данный инцидент.

Напомним, 14 февраля норвежский доброволец-парамедик Саймон Йонсен рассказал, как ему удалось пережить обстрел ВС РФ в Бахмуте. Йонсен и другие добровольцы рассказали журналистам, что обстрел Бахмута 2 января – иллюстрация того, что войска РФ специально нацеливаются на парамедиков и их помощников.

Ранее, 12 февраля, Фокус писал о том, что съемочная группа издания Bild попала под российский минометный обстрел в украинском Бахмуте.