Питання 3-4 місяців: експерт назвав терміни обговорення постачання авіації НАТО для ЗСУ

Українське військове керівництво не отримувало категоричних відмов щодо відправлення літаків від Заходу, сказав у коментарі Фокусу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Західні партнери України розставили пріоритети в наданні військової допомоги. Спершу йдуть артилерія, далекобійні ракети та бронетехніка, питання авіації – у роботі, сказав у коментарі Фокусу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Українське військове керівництво, за його словами, не отримувало категоричних відмов щодо відправлення літаків.

"Навіть міністр оборони Німеччини сказав, що питання авіації — це питання 3-4 місяців, його потрібно обговорювати. Думаю, врешті-решт рішення для України буде позитивним. Можливо, спочатку Польща та Словаччина передадуть МіГ, а потім будуть американські F-16 або шведські Gripen. А можливо, це буде паралельний процес", — вважає експерт.

Глава американського Пентагону Ллойд Остін на зустрічі у форматі "Рамштайн" не дав однозначної відповіді на питання про F-16 для ЗСУ, зауважив у спілкуванні з Фокусом директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Потім його запитали щодо пропозиції Польщі передати нам F-16 та МіГ-29, на що він сказав, що США не проти того, щоб якісь країни передавали Україні зброю, особливо Польща. Іншими словами, якщо Польща захоче передати нам F-16 16, США не будуть проти. Так само і МіГ-29. А ми знаємо, що МіГ-29 у Польщі та Словаччині були частково адаптовані до використання в НАТО", — прокоментував фахівець.

Напередодні дев'ятого "Рамштайну" міністр оборони України Олексій Резніков показував хустку із зображенням винищувача.

"Те, що міністр демонструє хустку – це добре. Це демонструє наше бажання та розуміння того, чого ми потребуємо", – підсумував Олександр Мусієнко.

Детальніше про те, що Україна могла отримати від нового Рамштайну, ви можете прочитати у нашій новій статті: "Зброя для контрнаступу. Чого не вистачає Україні для перемоги — секретні сигнали з Рамштайну".