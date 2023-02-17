Вопрос 3-4 месяцев: эксперт назвал сроки обсуждения поставок авиации НАТО для ВСУ

Украинское военное руководство не получало категорических отказов по отправке самолетов от Запада, сказал в комментарии Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Западные партнеры Украины расставили приоритеты в предоставлении военной помощи. Сперва идут артиллерия, дальнобойные ракеты и бронетехника, вопрос авиации – в работе, сказал в комментарии Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Украинское военное руководство, по его словам, не получало категорических отказов по отправке самолетов.

"Даже министр обороны Германии сказал, что вопрос авиации – это вопрос 3-4 месяцев, его нужно обсуждать. Думаю, в конце концов решение для Украины будет положительным. Возможно, сначала Польша и Словакия передадут МиГ, а потом будут американские F-16 или шведские Gripen. А возможно, это будет параллельный процесс", — полагает эксперт.

Глава американского Пентагона Ллойд Остин на встрече в формате "Рамштайн" не дал однозначного ответа на вопрос об F-16 для ВСУ, заметил в общении с Фокусом директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Затем его спросили относительно предложения Польши передать нам F-16 и МиГ-29, на что он сказал, что США не против того, чтобы какие-то страны передавали Украине оружие, особенно Польша. Другими словами, если Польша захочет передать нам F-16, США не будут против. Так же и МиГ-29. А мы знаем, что МиГ-29 в Польше и Словакии были частично адаптированы к использованию в НАТО", — прокомментировал специалист.

Накануне девятого "Рамштайна" министр обороны Украині Алексей Резников показывал платок с изображением истребителя.

"То, что министр демонстрирует платок – это хорошо. Это демонстрирует наше желание и понимание того, в чем мы нуждаемся", – подытожил Александр Мусиенко.

Детальнее о том, что Украина могла получить от нового Рамштайна, вы можете прочитать в нашей новой статье: "Оружие для контрнаступления. Чего не хватает Украине для победы – секретные сигналы из Рамштайна".