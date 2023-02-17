Проєкт KINDRED: у Британії розгортають БПЛА для України на основі 3D-друку

Відразу низка компаній брали участь у програмі з розробки дронів-камікадзе. Як мінімум, одна з них пройшла всі випробування.

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У Великій Британії донедавна було засекречено програму з розробки безпілотників для України. Про це повідомляє The War Zone.

Міністерство оборони в кооперації з компанією Qintiq співпрацює для розробки нових технологій, щоб створювати експериментальні проєкти безпілотників. Серед безлічі розробок незрозуміло, яка частина з них була відправлена Україні. Однак відомо, що було створено якийсь дрон-камікадзе з трикутним крилом, який друкується на 3D-принтері.

Qinetiq заявила, що ведеться розробка експериментальних дронів у межах ширшої програми Future Capability Group. На супровідній фотографії було показано невеликий БПЛА з трикутним крилом, хвостовим оперенням і двигунами, ймовірно, надруковані на 3D-принтері. У виданні пишуть, що це може бути один із експериментальних видів БПЛА.

Мета програми полягала в тому, щоб надати рекомендації щодо безпілотних авіаційних систем, які могли б бути легко розгорнуті українськими військовими. У межах програми KINDRED оцінюється, які види зброї можна передати Україні протягом 4 місяців. Безпілотники, як заявляється, повинні були розробляти всього за 3 тижні.

Згідно з QinetiQ, тестові проєкти охоплювали управління і контроль безпілотників, набір датчиків, а також проєкти VTOL — дрони з вертикальним зльотом і посадкою. Крім цього було показано унікальний дрон-камікадзе з трикутним крилом, надрукований на 3D-принтері. Він пройшов усі випробування, але досі невідомо, чи пішли експерименти з розробки далі й досягли України. Велика Британія передала Україні щонайменше 2000 безпілотників, включно з дронами-камікадзе. Цілком імовірно, що експериментальні БПЛА вже є в ЗСУ, пишуть у ЗМІ. Крім цього, не виключено, що саме цей БПЛА і був тим інструментом, який пообіцяли дати Україні для більш далекобійних ударів.

Нагадаємо, у США створили проривну технологію для друку на 3D-принтері безпілотників прямо на полі бою.

12 лютого у мережі показали перше випробування українського дрона-камікадзе.