Проект KINDRED: в Британии разрабатывают БПЛА для Украины на основе 3D-печати

Сразу ряд компаний участвовали в программе по разработке дронов-камикадзе. Как минимум одна из них прошла все испытания.

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В Великобритании до недавнего времени была засекречена программа по разработке беспилотников для Украины. Об этом сообщает The War Zone.

Министерство обороны в кооперации с компанией Qintiq сотрудничает для разработки новых технологий, чтобы создавать экспериментальные проекты беспилотников. Среде множества разработок неясно, какая часть из них была отправлена Украине. Однако известно, что был создан некий дрон-камикадзе с треугольным крылом, который печатается на 3D-принтере.

Qinetiq заявила, что ведется разработка экспериментальных дронов в рамках более широкой программы Future Capability Group. На сопроводительной фотографии был показан небольшой БПЛА с треугольным крылом, хвостовым оперением и двигателями, вероятно, напечатанные на 3D-принтере. В издании пишут, что это может быть один из экспериментальных видов БПЛА.

Цель программы состояла в том, чтобы предоставить рекомендации по беспилотным авиационным системам, которые могли бы быть легко развернуты украинскими военными. В рамках программы KINDRED оценивается, какие виды оружия можно передать Украине в течение 4 месяцев. Беспилотники, как заявляется, должны были разрабатывать всего за 3 недели.

Согласно QinetiQ, тестовые проекты включали управление и контроль беспилотников, набор датчиков, а также проекты VTOL — дроны с вертикальным взлетом и посадки. Кроме этого был показан уникальный дрон-камикадзе с треугольным крылом, напечатанный на 3D-принтере. Он прошел все испытания, но до сих пор неизвестно, пошли ли эксперименты по разработке дальше и достигли Украины. Великобритания передала Украине не менее 2000 беспилотников, включая дроны-камикадзе. Вполне вероятно, что экспериментальные БПЛА уже есть в ВСУ, пишут в СМИ. Помимо этого не исключено, что именно этот БПЛА и был тем самым инструментом, который пообещали дать Украине для более дальнобойных ударов.

Напомним, в США создали прорывную технологию для печати на 3D-принтере беспилотников прямо на поле боя.

12 февраля в сети показали первое испытание украинского дрона-камикадзе.