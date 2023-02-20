В Ізраїлі показали роботу оновленого бойового модуля Typhoon: на що він здатний (відео)

За рахунок передових систем керування Typhoon може знищити ворожий безпілотник лише за 10-20 пострілів.

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Ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defense Systems створила керований бойовий модуль Typhoon для ураження малих безпілотників. Про це повідомляє Defense News.

Калібр Typhoon складає 30 мм, його вибрали з урахуванням можливостей використовувати боєприпаси функцією повітряного підриву. Особливістю бойового модуля і те, що система коригує стрільбу, що дозволяє скоротити кількість боєприпасів знищення мети. Гармата стріляє по 10 боєприпасів відразу, що дозволить вразити безпілотник максимум за 2 черги.

У компанії говорять, що боєзапас бойового модуля складає 400 набоїв. Його подвоїли, щоб можна було ефективніше боротися з роєм дронів. Дальність стрілянини становить близько 3 км. Пристрій готовий до використання. Як знаряддя виступає Mk-30C. Також є варіант із меншим калібром на 25-мм. Rafael пропонує замінити своїм попереднім замовникам модулі на оновлений.

Голова підрозділу компанії з військово-морських систем Rafael Ран Тавор заявив, що у них є 32 замовники у всьому світі, яким передали 750 бойових модулів.

Нагадаємо, 17 лютого повідомлялося, що Ізраїль забезпечить Україну системою оповіщення про запуски ракет та БПЛА. На це піде близько шести місяців.

16 лютого ЗМІ писали, що Ізраїль мав програму тестування радянських винищувачів МіГ-29. Вони його вивчали для опрацювання потенційної загрози з боку Сирії та Ірану, які ще у 1990-х почали отримувати їх на озброєння.