В Израиле показали работу обновленного боевого модуля Typhoon: на что он способен (видео)

За счет передовых систем управления Typhoon может уничтожить вражеский беспилотник всего за 10-20 выстрелов.

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Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems создала управляемый боевой модуль Typhoon для поражения малых беспилотников. Об этом сообщает Defense News.

Калибр Typhoon составляет 30-мм, его выбрали с учетом возможностей использовать боеприпасы функцией воздушного подрыва. Особенностью боевого модуля является то, что система корректирует стрельбу, что позволяет сократить количество боеприпасов для уничтожения цели. Пушка ведет стрельбу по 10 боеприпасов сразу, что позволит поразить беспилотник максимум за 2 очереди.

В компании говорят, что боезапас боевого модуля составляет 400 патронов. Его удвоили, чтобы можно было эффективнее бороться с роем дронов. Дальность стрельбы составляет около 3 километров. Устройство уже готово к использованию. В качестве орудия выступает Mk-30C. Также есть вариант с меньшим калибром на 25-мм. Rafael предлагает заменить своим предыдущим заказчикам модули на обновленный.

Глава подразделения компании по военно-морским системам Rafael Ран Тавор заявил, что у них есть 32 заказчика по всему миру, которым передали 750 боевых модулей.

Напомним, 17 февраля сообщалось, что Израиль обеспечит Украину системой оповещения о запусках ракет и БПЛА. На это уйдет около 6 месяцев.

16 февраля СМИ писали, что у Израиля был программа тестирования советских истребителей МиГ-29. Они его изучали для проработки потенциальной угрозы со стороны Сирии и Ирана, которые еще в 1990-х начали получать их на вооружение.