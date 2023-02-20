"Слава Україні": Байден залишив запис подяки в книзі гостей Маріїнського палацу (фото)

Президент США заявив про свою солідарність та дружбу з волелюбним народом України, а також підтримав Зеленського у його боротьбі, віддавши належне його мужності та лідерству.

Related video

Президент США Джо Байден висловив свою солідарність та дружбу українському народу, залишивши відповідний запис у гостьовій книзі Маріїнського палацу під час свого візиту до Києва у понеділок, 20 лютого. Фотографію із посланням американського лідера опублікував у себе в соцмережах віцепрем'єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Для мене велика честь знову бути гостинно прийнятим у Києві, щоб висловити солідарність та дружбу із волелюбним народом України, пане президент", — зокрема, написав він, звернувшись до Володимира Зеленського.

У своєму записі Байден також підтримав українського президента, наголосивши на його мужності.

"Будь ласка, прийміть мою глибоку пошану за вашу мужність і лідерство", — підкреслив глава Білого дому.

Наприкінці свого послання він написав" Slava Ukraini "("Слава Україні").

Нагадаємо, Джо Байден приїхав до столиці України 20 лютого із неанонсованим офіційним візитом. Разом із Володимиром Зеленським він насамперед прибув на Софіївську площу, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських бійців.

За словами голови ОП Андрія Єрмака, візит американського лідера до Києва має стратегічний характер, який допоможе вирішити чимало питань та прискорити "підвислі".