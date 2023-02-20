"Слава Украине": Байден оставил благодарственную запись в книге гостей Мариинского дворца (фото)

Президент США заявил о своей солидарности и дружбе со свободолюбивым народом Украины, а также поддержал Зеленского в его борьбе, отдав должное его мужеству и лидерству.

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Президент США Джо Байден выразил свою солидарность и дружбу украинскому народу, оставив соответствующую запись в гостевой книге Мариинского дворца во время своего визита в Киев в понедельник, 20 февраля. Фотографию с посланием американского лидера опубликовал у себя в соцсетях вице-премьер, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Для меня большая честь снова быть гостеприимно принятым в Киеве, чтобы выразить солидарность и дружбу со свободолюбивым народом Украины, господин президент", — в частности, написал он, обратившись к Владимиру Зеленскому.

В своей записи Байден также поддержал украинского президента, отметив его мужество.

"Пожалуйста, примите мое глубочайшее уважение за ваше мужество и лидерство", — подчеркнул глава Белого дома.

В конце своего послания он написал Slava Ukraini ("Слава Украине").

Напомним, Джо Байден приехал в столицу Украины 20 февраля с неанонсированным официальным визитом. Вместе с Владимиром Зеленским он первым делом прибыл на Софиевскую площадь, чтобы почтить память погибших украинских бойцов.

По словам главы ОП Андрея Ермака, визит американского лидера в Киев носит стратегический характер, который поможет решить немало вопросов и ускорить "подвисшие".