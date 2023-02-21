Вийде з-під контролю: китайський чиновник висловився про закінчення війни в Україні

За словами глави МЗС Китаю, не слід вдаватися до риторики, яка натякає на можливу військову агресію Пекіна щодо Тайваню.

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Китай "глибоко стурбований" ескалацією конфлікту в Україні та можливістю виходу ситуації з-під контролю. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, пише Reuters.

За словами китайського чиновника, Пекін закликає інші країни "не розпалювати вогонь". Він також виступає проти риторики, яка натякає на можливу військову агресію КНР щодо Тайваню.

"Припинити розкручувати тезу "сьогодні Україна, завтра Тайвань", — сказав Цінь Ган.

Чиновник також заявив, що Китай виступає проти будь-якої форми "гегемонії".

Також журналісти пишуть, що високопоставлений китайський дипломат, завідувач Канцелярії Комісії ЦК КПК із закордонних справ Ван І закликав до врегулювання війни в Україні шляхом переговорів під час зупинки в Угорщині перед візитом до Москви.

У матеріалі сказано, що Пекін утримується від засудження вторгнення Росії до України. Він не називає війну "війною", а використовує термін "Спеціальна військова операція", нав'язаний російською пропагандою.

Раніше Фокус писав, що Зеленський заявив, що об'єднання Китаю з Росією призведе до світової війни. Президент України назвав китайське питання "надзвичайно складним". Він вважає, що Пекін зараз має можливість скласти свою прагматичну оцінку щодо війни РФ проти українського народу.

Ще нагадаємо, що у КНР відреагували на заклик США не постачати зброю РФ. У китайському МЗС дорікнули Штати за постачання озброєнь Україні: "хто закликає до діалогу та миру, а хто роздає ножі та заохочує конфронтацію?", — обурився спікер Ван Веньбінь.