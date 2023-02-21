Выйдет из-под контроля: китайский чиновник высказался об окончании войны в Украине

По словам главы МИД Китая, не следует прибегать к риторике, которая намекает на возможную военную агрессию Пекина в отношении Тайваня.

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Китай "глубоко обеспокоен" эскалацией конфликта на Украине и возможностью выхода ситуации из-под контроля. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Китая Цинь Ган, пишет Reuters.

По словам китайского чиновника, Пекин призывает другие страны "не разжигать огонь". Он также выступает против риторики, которая намекает на возможную военную агрессию КНР в отношении Тайваня.

"Прекратить раскручивать тезис "сегодня Украина, завтра Тайвань", — сказал Цинь Ган.

Чиновник также заявил, что Китай выступает против любой формы "гегемонии".

Также журналисты пишут, что высокопоставленный китайский дипломат, заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И призвал к урегулированию войны в Украине путем переговоров во время остановки в Венгрии перед визитом в Москву.

В материале сказано, что Пекин воздерживается от осуждения вторжения России в Украину. Он не называет войну "войной", а использует термин "Специальная военная операция", который навязан российской пропагандой.

Ранее Фокус писал, что Зеленский заявил, что объединение Китая с Россией приведет к мировой войне. Президент Украины назвал китайский вопрос "чрезвычайно сложным". Он считает, что у Пекина сейчас есть возможность составить свою прагматическую оценку относительно войны РФ против украинского народа.

Еще напомним, что в КНР отреагировали на призыв США не поставлять оружие РФ. В китайском МИД упрекнули Штаты в поставках вооружений Украине: "кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию?", — возмутился спикер Ван Вэньбинь.