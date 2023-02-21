"Стратегічно обґрунтовано": в ISW наполягають на необхідності утримання Бахмута

Американські аналітики переконані, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, пом'якшив позицію щодо Бахмута, щоб зробити "риторичну поступку" чиновникам із США.

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ЗСУ мають продовжувати утримувати місто Бахмут Донецької області, щоб послабити росіян. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті, опублікованому 20 лютого.

Так, 20 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Бахмут важливий для України та ЗСУ продовжать його захищати, але "не за будь-яку ціну". Крім того, Зеленський та міністр оборони України Олексій Резніков також наголосили, що українські війська продовжують готуватися до контрнаступу в найближчій перспективі.

Аналітики переконані, що ці заяви були зроблені у відповідь на твердження анонімних чиновників оборонного відомства США, які 14 лютого повідомили газеті The Washington Post, що Сполучені Штати стурбовані здатністю України захищати Бахмут, водночас проводячи контрнаступальні операції.

При цьому аналітики ISW наполягають на тому, що рішення Києва захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованою спробою "притиснути" російські сили на окремій ділянці фронту та послабити їх.

"Зеленський, ймовірно, пом'якшив позицію своєї адміністрації щодо Бахмута, щоб зробити обмежену риторичну поступку американським чиновникам. Вже давно було ясно, що Україна не продовжуватиме захищати Бахмут, ризикуючи побачити велику кількість українських військ, оточених у місті, тому коментар Зеленського навряд чи є реальною зміною у стратегії Києва", — сказано у звіті ISW

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що "заморожування" війни не піде на користь Україні, оскільки це лише затягне конфлікт та збільшить кількість жертв. Тому Україна готується до короткої війни та перемоги у ній.

Раніше, 19 лютого, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіяни стягують додаткові сили під Авдіївку, Бахмут, Вугледар та Мар'янку і готуються до наступу на всіх ділянкях східного фронту наприкінці лютого.