Американские аналитики убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, смягчил позицию по Бахмуту, чтобы сделать "риторическую уступку" чиновникам из США.

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ВСУ должны продолжать удерживать город Бахмут Донецкой области, чтобы ослабить россиян. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), опубликованном 20 февраля.

Так, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут важен для Украины и ВСУ продолжат его защищать, но "не любой ценой". Коме того, Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников также подчеркнули, что украинские войска продолжают готовиться к контрнаступлению в ближайшей перспективе.

Аналитики убеждены, что эти заявления были сделаны в ответ на утверждения анонимных чиновников оборонного ведомство США, которые 14 февраля сообщили газете The Washington Post, что Соединенные Штаты обеспокоены способностью Украины защищать Бахмут, одновременно проводя контрнаступательные операции

При этом аналитики ISW настаивают на том, что решение Киева защищать Бахмут является стратегически обоснованной попыткой "прижать" российские силы на отдельном участке фронта и ослабить их.

"Зеленский, вероятно, смягчил позицию своей администрации по Бахмуту, чтобы сделать ограниченную риторическую уступку американским чиновникам. Уже давно было ясно, что Украина не будет продолжать защищать Бахмут, рискуя увидеть большое количество украинских войск, окруженных в городе, поэтому комментарий Зеленского вряд ли является реальным изменением в стратегии Киева", — сказано в отчете ISW

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский "заморозка" войны не пойдет на пользу Украине, так как это только затянет конфликт и увеличит число жертв. Поэтому Украина готовится к короткой войне и победе в ней.

Ранее, 19 февраля, глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что россияне стягивают дополнительные силы под Авдеевку, Бахмут, Угледар и Марьянку и готовятся к наступлению по всем участкам восточного фронта в конце февраля.