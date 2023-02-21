"Це звичайна пропаганда": прем'єрка Італії сподівалася, що Путін у промові наблизить фінал війни

Джорджа Мелоні вважає, що російський президент Путін не до кінця розуміє, хто саме є агресором у цій війні, тож до дипломатії ще далеко. Під час зустрічі із Зеленським вона збирається запропонувати нову допомогу Україні.

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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час візиту до України прокоментувала промову президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє портал La Stampa, посилаючись на її слова під час спілкування з журналістами.

Джорджа Мелоні зізналася, що від виступу глави держави перед Федеральними зборами чекала вагоміших заяв, які б дозволили досягти прогресу щодо дипломатичного завершення війни, але це була чергова російська пропаганда зі спотвореними фактами.

"Це звичайна пропаганда, але інші факти. Він сказав, що працював на дипломатію, щоб уникнути конфлікту, але правда в тому, що є той, хто є загарбником, і той, хто захищається, і парадокс полягає в тому, що той, хто є жертвою цієї агресії, все ще намагається подати мирний план", — додала прем'єр-міністерка Італії.

21 лютого Джорджа Мелоні прибула до української столиці та перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським відвідала місто Ірпінь, яке на початку повномасштабної війни було під окупацією.

Там у ході спілкування з журналістами політикиня пообіцяла підтримувати Україну до переможного кінця, а під час зустрічі з главою держави обов'язково спитає в нього, чим ще Італія може допомогти для наближення перемоги.

"Ця битва, яку українці ведуть, також і для нас", — наголосила Джорджа Мелоні.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів із черговим посланням, на якому він заявив, про те, що "спеціальну військову операцію" в Україні буде продовжено. Він назвав усі окуповані територію "історичними землями Росії".

Також під час виступу Володимир Путін розповідав про рівень оснащення ядерних сил стримування. За його оцінками, він становить 91,3%. Частина зразків російського озброєння, як сказав Путін, перевершують закордонні аналоги.