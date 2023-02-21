"Это обычная пропаганда": премьер Италии надеялась, что Путин в речи приблизит финал войны

Джорджа Мелони считает, что российский президент Путин не до конца понимает, кто именно является агрессором в этой войне, поэтому до дипломатии еще далеко. Во время встречи с Зеленским она собирается предложить новую помощь Украине.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время визита в Украину прокомментировала речь президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает портал La Stampa, ссылаясь на ее слова во время общения с журналистами.

Джорджа Мелони призналась, что от выступления главы государства перед Федеральным собранием ждала более весомых заявлений, которые позволили бы достичь прогресса по дипломатическому завершению войны, но это была очередная российская пропаганда с искаженными фактами.

"Это обычная пропаганда, но факты другие. Он сказал, что работал на дипломатию, чтобы избежать конфликта, но правда в том, что есть тот, кто является захватчиком, и тот, кто защищается, и парадокс заключается в том, что тот, кто является жертвой этой агрессии, все еще пытается представить мирный план", — добавила премьер-министр Италии.

21 февраля Джорджа Мелони прибыла в украинскую столицу, и перед встречей с президентом Владимиром Зеленским посетила город Ирпень, который в начале полномасштабной войны находился под оккупацией.

Там в ходе общения с журналистами политик пообещала поддерживать Украину до победного конца, а при встрече с главой государства обязательно спросит у него, чем еще Италия может помочь для приближения победы.

"Эта битва, которую украинцы ведут, также и для нас", — подчеркнула Джорджа Мелони.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с очередным посланием, на котором он заявил, о том что "специальная военная операция" в Украине будет продолжена. Он назвал все оккупированные территорию "историческими землями России".

Также в ходе выступления Владимир Путин рассказывал об уровне оснащения ядерных сил сдерживания. По его оценкам, он составляет 91,3%. Часть образцов российского вооружения, как сказал Путин, превосходят зарубежные аналоги.